צעיר כבן 22 נורה למוות הלילה (בין שלישי לרביעי) בדליית אל-כרמל. כך מסרה המשטרה, שציינה כי הרקע ככל הנראה פלילי. גבר כבן 30 וצעיר כבן 24 נפצעו באורח בינוני מהירי.

זירת הירי בדליית אל-כרמל ( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

הדיווח על הירי התקבל בשעה 00:13 במוקד 101 של מד"א. מותו של הצעיר נקבע בזירה, וצוותי מד"א פינו לבית החולים את שני הפצועים הנוספים לבתי החולים רמב"ם וכרמל בחיפה.

פרמדיקים במד"א, גילי ברליה, מוחמד עיסא ותאופיק אחמד, סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בהמולה רבה. במקום שכבו כמה נפגעים. ביצענו בדיקות רפואיות אך פציעותיו של אחד מהם היו משמעותיות ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".