אזרח אירי הצליח לחדור לנמל תעופה ב אירלנד , להשתלט על מטוס תובלה צבאי אמריקני - ולהשמיד אותו באמצעות גרזן, כלי עבודה וחומרים כימיים. כך עולה מכתב אישום שנחשף אתמול (שלישי) בבית משפט פדרלי במנהטן. על פי הרשויות בארצות הברית, הנזק שנגרם למטוס מדגם C-130 הרקולס, המוערך בכ-60 מיליון דולר - חמור עד כדי כך שהוא לא יוכל לשוב לטוס.

הנאשם דייתי או'קוריין, פעיל פרו-פלסטיני בן 48 המוכר גם בשם דייוויד קוראן, ביצע את המעשה ב-11 באפריל השנה בנמל התעופה שאנון שבמערב אירלנד, המשמש בין היתר כתחנת מעבר לכוחות צבא אמריקניים ולציוד צבאי. צפו בתיעוד שלו על גג המטוס, שהופץ כבר באפריל:

תיעוד: או'קוריין על גג המטוס





גלריה המטוס שיצא מכלל שימוש ( צילום: משרד המשפטים האמריקני )

המטוס שניזוק השתייך למשמר הלאומי האווירי של ארה"ב, והיה בדרכו למשימה צבאית במדינה אחרת. תומכיו של או'קוריין מתארים אותו כ"פעיל שלום עצמאי", וטוענים כי הפעולה נועדה למחות נגד המלחמה האמריקנית באיראן והתמיכה של וושינגטון בישראל ובמלחמה בעזה.

לפי כתב האישום, סמוך לשעה 04:40 לפנות בוקר פרץ או'קוריין את מתחם האבטחה של נמל התעופה והגיע אל המטוס שחנה על מסלול ההסעה. הוא שבר את מנגנון הנעילה של דלת הצוות האחורית, נכנס פנימה והתבצר בתוכו. באמצעות רצועות, ברגים וחלקי מתכת הוא חסם את דלתות המטוס, ואף השתמש בערסלי השינה של אנשי הצוות כדי לכסות את החלונות. במשך השעות הבאות, כך נטען, השחית הנאשם את מערכותיו הפנימיות של המטוס: הוא חתך כבלי חשמל וצינורות הידראוליים, פגע בצינור חמצן נוזלי, ניקב תעלות אוורור וניפץ את כל מכשירי המדידה בתא הטייס. בנוסף, הוא הביא עמו כמוסות של גליום, מתכת שמסוגלת לגרום לפגיעה חמורה באלומיניום, החומר שממנו בנוי חלק ניכר מהמטוס.

בסביבות השעה 09:40 בבוקר חזר צוות המטוס למקום לקראת ההמראה המתוכננת, והבחין באו'קוריין דרך חלון תא הטייס. אנשי הצוות הזעיקו את כוחות הביטחון, אך הנאשם לא הסתפק בנזק שכבר גרם: הוא יצא דרך פתח בגג המטוס והחל להכות בחלקיו החיצוניים באמצעות גרזן. לפי התביעה, הוא גם שפך חומרים לא מזוהים והחדיר כדוריות מתכת למכלי הדלק. שוטרים אירים שהגיעו למקום טיפסו אל המטוס באמצעות מדרגות ניידות ועצרו אותו.

נזק שנגרם לחלק החיצוני של המטוס ( צילום: משרד המשפטים האמריקני )

הנזק שגרם או'קוריין לחלק הפנימי של המטוס ( צילום: משרד המשפטים האמריקני )

או'קוריין על גג המטוס ( צילום: משרד המשפטים האמריקני )

החוקרים האמריקנים טוענים כי לא מדובר במעשה ונדליזם ספונטני, אלא בפעולה שתוכננה במשך חודשים. על פי כתב האישום, הנאשם חקר באינטרנט את מבנה המטוס ואת מערכותיו, רכש כלי עבודה וחומרים כימיים, ואף חיפש את הקואורדינטות המדויקות של הנקודה שבה יוכל לחדור למתחם נמל התעופה. עוד התברר כי הוא נרשם לאפליקציה המאפשרת מעקב בזמן אמת אחר תנועת מטוסים, לרבות כלי טיס צבאיים, וקיבל הודעה על הגעת המטוס האמריקני לנמל התעופה. החוקרים סבורים כי הוא הכיר היטב את המבנה הפנימי של המטוס וידע באילו מערכות לפגוע כדי לגרום לנזק המרבי, תוך צמצום הסיכון לעצמו.

לפי התביעה, אחת הפעולות שביצע הייתה מסוכנת במיוחד: במקום לחתוך לחלוטין את צינור החמצן הנוזלי, הוא רק מעך אותו. החוקרים ציינו כי אילו היה חותך את הצינור, היה קיים סיכוי גבוה לפיצוץ אדיר שהיה עלול לסכן גם אנשי צבא אמריקנים ששהו בסביבה.

ראש משרד ה-FBI בניו יורק, ג'יימס ברנקל, מסר כי "לא היה מדובר במעשה ונדליזם ספונטני", והדגיש כי הנאשם השקיע חודשים במחקר ובהכנות במטרה לגרום להרס מרבי. התובע הפדרלי במנהטן, ג'יימי מקדונלד, אמר כי "כתב האישום מעביר מסר ברור שלפיו ארה"ב לא תסבול פגיעה בנכסים צבאיים שלה, גם כשהתקיפה מתבצעת מחוץ לגבולותיה".

חלק מהציוד שבו השתמש או'קוריין כדי להרוס את המטוס ( צילום: משרד המשפטים האמריקני )

המטוס בימים יפים יותר ( צילום: משרד המשפטים האמריקני )

או'קוריין נעצר באירלנד מיד לאחר התקרית, והואשם שם בגרימת נזק פלילי ובהסגת גבול. כעת הוא עומד בפני אישום נוסף בארה"ב בגין השמדת רכוש ממשלתי, עבירה שעונשה המרבי עשר שנות מאסר. לפי שעה הוא עדיין לא נמצא במעצר אמריקני וטרם נקבע מועד להקראת כתב האישום נגדו. בקמפיין גיוס כספים שנפתח למענו הציגו מארגניו את התקיפה כפעולת מחאה נגד הנוכחות הצבאית האמריקנית באירלנד.