פעוט כבן שלוש נפצע היום (שני) ממשאית ביישוב שגב שלום בנגב. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע במצב אנוש תוך פעולות החייאה. התינוק סובל מחבלות רב מערכתיות.
הדיווח התקבל בשעה 16:54 במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על "פעוט שהובא לתחנת מד"א בשגב שלום לאחר שככל הנראה נפגע מרכב".
חובשי רפואת חירום במד"א וליד גרגאוי אמיר סולב ויאסר אבו רגילה סיפרו: "הפעוט הובא לתחנה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק ונשימה וסובל מחבלה רב מערכתית משמעותית, לאחר שלדברי הנוכחים במקום נפגע ממשאית. ביצענו בו פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות מתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש".