העצרת הכללית של האו"ם אישרה הלילה החלטה שקוראת להשתמש בגרסה חדשה של מפת העולם - שבה מוצגת יבשת אפריקה בצורה מדויקת יותר ביחס לגודלה בפועל. 164 מדינות תמכו בהצעה, ארצות הברית הייתה היחידה שהתנגדה ושש מדינות - סרביה, אסטוניה, גאורגיה, ליטא, מולדובה ואוקראינה נמנעו.
למעשה בכך אימץ האו"ם את ההצעה של האיחוד האפריקני, הארגון הדיפלומטי הגדול והחשוב ביותר של יבשת אפריקה, שקרא לחדול מהשימוש במפת המרקטור מהמאה ה-16, שבה עוות באופן היסטורי גודלן של היבשות השונות, ולעבור להשתמש במקומן במפות Equal Earth, כלומר "כדור הארץ השוויוני", האמורות להציג את היבשות בהתאם לפרופורציות האמיתיות שלהן.
כך למשל, מפת מרקטור מציגה את גרינלנד ואפריקה ככאלו שנראות בערך באותו גודל, בעוד שבמפת "כדור הארץ השווה" המציגה יבשות בפרופורציותיהן האמיתיות, כשאפריקה גדולה פי 14 מגרינלנד.
באו"ם הדגישו שההחלטה אינה אוסרת על הצגת מפות מרקטור או כופה להחליף אותן, אלא רק מעודדת את השימוש במפת "כדור הארץ השוויוני". לדברי שר החוץ של טוגו רוברט דוסי, שקידם את ההצעה: "מפות מעצבות את ההבנה שלנו את העולם. הן מנחות את החינוך, מזינות את הדמיון ומשפיעות על תפיסות קולקטיביות".
שר החוץ של צרפת ז'אן מנואל בארו שיבח את ההחלטה ואמר: "שינוי המפה כמובן לא משנה את העולם. אבל תיקון ייצוג שמעוות אותו הוא כבר מעשה אמת".