למעשה בכך אימץ האו"ם את ההצעה של האיחוד האפריקני, הארגון הדיפלומטי הגדול והחשוב ביותר של יבשת אפריקה, שקרא לחדול מהשימוש במפת המרקטור מהמאה ה-16, שבה עוות באופן היסטורי גודלן של היבשות השונות, ולעבור להשתמש במקומן במפות Equal Earth, כלומר "כדור הארץ השוויוני", האמורות להציג את היבשות בהתאם לפרופורציות האמיתיות שלהן.

למעשה בכך אימץ האו"ם את ההצעה של האיחוד האפריקני, הארגון הדיפלומטי הגדול והחשוב ביותר של יבשת אפריקה, שקרא לחדול מהשימוש במפת המרקטור מהמאה ה-16, שבה עוות באופן היסטורי גודלן של היבשות השונות, ולעבור להשתמש במקומן במפות Equal Earth, כלומר "כדור הארץ השוויוני", האמורות להציג את היבשות בהתאם לפרופורציות האמיתיות שלהן.

למעשה בכך אימץ האו"ם את ההצעה של האיחוד האפריקני, הארגון הדיפלומטי הגדול והחשוב ביותר של יבשת אפריקה, שקרא לחדול מהשימוש במפת המרקטור מהמאה ה-16, שבה עוות באופן היסטורי גודלן של היבשות השונות, ולעבור להשתמש במקומן במפות Equal Earth, כלומר "כדור הארץ השוויוני", האמורות להציג את היבשות בהתאם לפרופורציות האמיתיות שלהן.