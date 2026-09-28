מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, ותחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. הטמפרטורות עדיין יהיו רגילות לעונה. במהלך הבוקר צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, ולקראת הצהריים הגשם יתמקד בעיקר בהרי הצפון והמרכז. בלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון ובמישור החוף. הטמפרטורות החזויות היום והלילה: ירושלים 18-26, תל אביב 22-30, חיפה 22-28, צפת 18-25, קצרין 20-30, טבריה 22-30, נצרת 21-30, עפולה 20-30, בית שאן 23-33, לוד 22-30, אשדוד 22-30, עין גדי 26-35, באר שבע 21-30, מצפה רמון 20-29, אילת 28-38.