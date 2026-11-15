הקהילה המודיעינית בארה"ב מעריכה כי איראן מחזיקה בין 1,500 ל-2,500 טילים בארסנל שלה. כך דיווח הלילה (בין שבת לראשון) ה"וול סטריט ג'ורנל" מפי גורמים אמריקנים רשמיים.

לפי הדיווח, ארסנל בסדר גודל כזה מותיר לאיראן יכולת משמעותית לתקוף את ארה"ב ובעלות בריתה במקרה שתפרוץ מלחמה נוספת. עם זאת, הגורמים ציינו כי לקהילה המודיעינית יש ביטחון נמוך בהערכות אלו, בשל המורכבות במעקב אחר המספר המדויק של טילים שאיראן יכולה לשגר, או שנמצאים באחסון. למרות זאת, הגורמים אמרו כי ברור שטהרן מחזיקה במאגר מרשים של טילים.

גלריה "טהרן משתקמת, אך בקצב איטי יותר". שיגור טילים מאיראן לישראל במהלך המלחמה ( צילום: WANA (West Asia News Agency)/ via REUTERS )

למרות שארה"ב וישראל פגעו במתקני ייצור הטילים של איראן, היא המשיכה לשקם את הארסנל שלה, אם כי בקצב איטי יותר מזה שהיה לפני המלחמה, בעיקר באמצעות רכיבים שנאגרו מראש, הוסיפו הגורמים. לרשות טהרן עומדים גם כטב"מים רבים וטילים קצרי-טווח.

שיקום הארסנל של איראן סותר הצהרות של בכירים בממשל האמריקני, כולל של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עצמו, שלפיהן צבאה הושמד. לפי הגורמים, הדבר משפיע גם על דיונים פנימיים בממשל טראמפ בשאלה האם לפתוח מחדש במתקפה נגד איראן, יחד עם ישראל.

ב"ג'ורנל" ציינו כי גם גורמים צבאיים רשמיים בישראל מעריכים בדומה כי איראן מחזיקה ביותר מ-1,500 טילים בליסטיים, אם כי ההערכות באזור משתנות. סימון לדין, שכיהנה כסגנית עוזר שר ההגנה לענייני המזרח התיכון בכהונתו הראשונה של טראמפ, אמרה כי אפילו ההערכה הנמוכה ביותר של 1,500 טילים משמעה שאיראן חידשה יותר מחצי מהמלאי המוערך שהיה ברשותה לפני המלחמה. לדבריה, טהרן שיקמה את הארסנל שלה בין מלחמת 12 הימים ביוני 2025 לתחילת העימות הנוכחי שהחל בפברואר.

גורמים רשמיים בישראל ובארה"ב אמרו כי השימוש של איראן בטילים בליסטיים, בכטב"מים ובטקטיקות משופרות כדי להסב נזק למתקנים צבאיים אמריקניים, למכ"מים ולמערכות התרעה מוקדמת ברחבי המזרח התיכון הובילו את וושינגטון להעביר נכסים צבאיים אמריקניים רבים לירושלים, שנחשבת בטוחה יותר.

בעוד שבעלי בריתה של ארה"ב במפרץ הפרסי אמרו לממשל טראמפ כי אינם מעוניינים לחזור למלחמה מול איראן, ב"ג'ורנל" ציינו כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ממשיך לדחוף לחידוש המהלומות באיראן. ראש המוסד רומן גופמן אף נסע לוושינגטון ביום שישי כדי לשוחח עם גורמים אמריקנים בנושא.

אחרי שאמר שתוכנית הטילים רוסקה, איראן מתכוננת לסבב נוסף של לחימה. נתניהו ( צילום: אלכס קולומויסקי )

ביום רביעי רמז טראמפ בנאומו לרגל יום הווטרנים (יום החיילים המשוחררים) כי ארה"ב לא השמידה את איראן לחלוטין. לדבריו, "ניצחנו, אבל השאלה עכשיו היא מתי נרצה לסיים. אנחנו חייבים להשיג ניצחון מוחלט, לא ניצחון של 93%. זה הולך להיות מוחלט". בהמשך אמר בריאיון לשדרן השמרני יו יואיט כי זו תהיה "תבוסה" לארה"ב אם המשטר האיראני יישאר בשלטון בסוף כהונתו כנשיא.

ג'ים למסון, עמית מחקר אורח בקינגס קולג' לונדון ואנליסט לשעבר ב-CIA שהתמחה בצבא איראן, אמר כי קשה להעריך בכמה טילים מחזיקה איראן בעקבות הסודיות שבה היא מתייחסת לנושא, בגלל יצרני הטילים הרבים והשונים שעליהם היא מסתמכת, ובשל נעלמים כגון כמות הטילים החדשים שהיא מסוגלת לייצר מרכיבים מוגמרים שנאגרו מתחת לפני הקרקע.

לדבריו, העובדה שההערכות שקדמו למלחמה בנוגע לארסנל של איראן היו עמומות מסבכת גם היא את הניסיון להעריך בכמה טילים היא מחזיקה כעת. "מתוך ניסיוני בביצוע עבודה זו עבור הממשל, אני יודע שרמת הוודאות יכולה להיות נמוכה ביותר, אפילו עם כל המידע המסווג", הוסיף.

השמדת יכולות הטילים הבליסטיים של איראן הייתה מטרה של ארה"ב וישראל כשפתחו במלחמה נגדה. שתי המדינות הכריזו על הצלחה אחרי המתקפה המשולבת, כשנתניהו טען כי תוכנית הטילים של איראן רוסקה בהצלחה ושהטילים הנותרים "אוזלים". אך לפי גורם ישראלי רשמי, למרות שנפגעו בצורה קשה, האיראנים "בונים ומתחמשים מחדש", ומתכוננים לסבב רציני נוסף של לחימה.