פדידה (פאדי) דנשזאד (33), איראנית שנולדה וגדלה בטהרן ועזבה את המדינה עם משפחתה בגיל 17, השתתפה החודש במסע הסברה משותף עם צעירים ישראלים בקמפוסים בארצות הברית. בזמן שישראל ואיראן נמצאות במלחמה, היא וחבריה למשלחת נפגשו בימים האחרונים עם סטודנטים אמריקנים וסיפרו על החיים בשתי המדינות, על המלחמה ועל המאבק במשטר בטהרן.

גלריה פרסו שטיח והתחילו לדבר ( צילום: ישראליז )

המשלחת פועלת במסגרת מיזם "הסלון המזרח תיכוני" של עמותת ישראליז (ISRAEL-is), עמותה ישראלית שפועלת לשיפור תדמיתה של מדינת ישראל בעולם, שהחל את פעילותו עם פרוץ המלחמה מול איראן. שני ישראלים ושני איראנים הקימו מתחמי ישיבה בלב הקמפוסים, פרסו שטיח פרסי, הניחו כריות והזמינו סטודנטים לשיחה. החודש הם הגיעו לשמונה תחנות בקמפוסים, בהם ברקלי, סנטה ברברה, אוניברסיטת דרום קליפורניה, בולדר ואוניברסיטת קנזס, לצד שני אירועים בקהילות יהודיות. לאורך הסבב קיימו חברי המשלחת מאות מפגשים עם סטודנטים וצעירים.

"בני ערובה של המשטר"

דנשזאד, שמתגוררת כיום בטורונטו, לומדת מתמטיקה ומשמשת מנהלת תחום הנשים בארגון ICARE, מספרת כי משפחתה מתנגדת למשטר הרפובליקה האיסלאמית מאז עלייתו לשלטון ב-1979. "כנשים שחיו באיראן, החופש שלנו נלקח מאיתנו בדרכים רבות. הכריחו אותנו ללבוש חיג'אב ולהתלבש בצורה מסוימת מחוץ לבית, לא היה לנו שוויון, עברנו אינדוקטרינציה בבית הספר וחיינו בפחד מתמיד", סיפרה. "הרגשנו שהתברכנו בארץ יפה עם תרבות עתיקה מאוד, אבל היינו בני ערובה של משטר שלא חלק את הערכים שלנו ולא דאג לרווחת העם".

חשוב לפגוש אנשים צעירים ולהכיר להם את המציאות" ( צילום: ישראליז )

באחד המקרים נחטפה אחותה, לדבריה, בידי אנשי ביטחון בלבוש אזרחי, בחשד לקשרים עם קבוצת סטודנטים שהתנגדה לשלטון. "לקחו אותה למקום לא ידוע, כיסו את עיניה וחקרו אותה במשך שעות על קשרים אפשריים לקבוצת סטודנטים מורדת. היא עונתה כדי להוציא ממנה הודאה. שאלו אותה שאלות אישיות מאוד, וגם כשהיא ענתה, החוקר המשיך להכות אותה. עד היום אנחנו לא יודעים בדיוק מי היו האנשים האלה", סיפרה.

במרץ האחרון נוצר הקשר בין דנשזאד לעמותת ישראליז באמצעות סלמאן סימה, מייסד ICARE ואסיר פוליטי לשעבר באיראן. היא החליטה להצטרף למיזם כדי להביא לקמפוסים האמריקאיים את סיפורם של איראנים שנאלצו לעזוב את מולדתם ואת המציאות של מי שנותרו במדינה.

"כמו קשר שאבד - ונמצא מחדש"

המפגש עם הישראלים היה מבחינתה חוויה חדשה. אף שבשנים האחרונות השתתפה בפעילויות ובהפגנות משותפות עם הקהילה היהודית בטורונטו, במיוחד לאחר אירועי 7 באוקטובר, היא כמעט שלא הייתה בקשר ישיר עם ישראלים המתגוררים בישראל.

"אני זוכרת שבפגישה הראשונה עם חברי המשלחת הישראלים דיברנו על האופן שבו אנחנו רואים את המלחמה, ובלי שהיינו צריכים להסביר אחד לשני את נקודות המבט שלנו, גילינו שאנחנו מסכימים על מה שאנחנו רוצים עבור המזרח התיכון", אמרה. "זה היה כמו קשר שאבד ומצאנו מחדש. הרגשתי כאילו פגשתי בן דוד שלא ידעתי שיש לי ורק עכשיו גיליתי אותו".

"גילינו שאנחנו מסכימים". שיתוף הפעולה בין דנשזאד וכפיר ( צילום: ישראליז )

אחד משותפיה במשלחת הוא נריה כפיר (26), תל אביבי שעבר לניו יורק במסגרת עבודתו בשלוחת ארצות הברית של עמותת ישראליז, שם הוא משמש רכז קמפוסים וקהילות. כפיר, שאיבד חברים בטבח במסיבת הנובה, הצטרף לארגון בשנה שעברה ופועל מאז מול סטודנטים וקהילות ברחבי ארצות הברית.

"התמונה הנורמטיבית לכאורה היא לראות איראנים וישראלים אויבים במלחמת חורמה אחד של השני, ולא כתומכים וחברים המסובים על כריות, חולקים תמרים, מהווים כתף תומכת ומעודדים אחד את השני במאבק לחופש", סיפר כפיר. "עם התמונה הזו אנחנו נודדים ברחבי ארצות הברית בקמפוסים שונים".

בין בורות לנכונות להקשיב

במהלך הסבב נתקלו חברי המשלחת בפערים בין הידע של הסטודנטים על המלחמה, לבין העמדות שהביעו. באוניברסיטת סנטה ברברה פגש כפיר סטודנט למדעי המדינה בשם ג'ייק, שסיפר כי כתב עבודת גמר על ההשלכות הסביבתיות של המלחמה באיראן ועל מה שכינה "רצח העם של הפלסטינים". אלא שככל שהשיחה התקדמה, התברר לטענת כפיר כי הסטודנט לא ידע למקם את איראן על המפה, לא הכיר את חמאס ואף לא שמע על אירועי 7 באוקטובר.

"אני נתקל בבורות הזאת שוב ושוב, ובכל זאת הפעם זה הכה בי אחרת", אמר כפיר על המפגש עם הסטודנט בסנטה ברברה. "כמה היומרה הזו היא דבר כה מסוכן והרסני, עם מעגלי השפעה גדולים. כשסיפרתי לו באיזה מצב נמצאו חברים שלי שנרצחו בנובה, הוא הזדעזע והתנצל מעומק הלב. הוא אמר שדיבר בנחרצות בלי לדעת על מה הוא מדבר, ושבדרך גם גרם לאחרים לחשוב כמוהו. זה חידד לי כמה חשוב לפגוש אנשים צעירים בנקודות האלה בחייהם ולהכיר להם את המציאות".

סטודנטים הציעו ליזום מפגשים נוספים ( צילום: ישראליז )

באוניברסיטת דרום קליפורניה ניגשה לסלון דוניה, סטודנטית איראנית שהבחינה בדגל איראן. כשגילתה שמאחורי היוזמה עומדים ישראלים, הביעה ביקורת על המעורבות של ישראל וארה"ב במלחמה עם איראן. אלא שבמהלך השיחה, למרות חילוקי הדעות, היא שינתה את יחסה למשתתפים הישראלים, ובסיומה אף הציעה ליזום בלוס אנג'לס מפגש מצולם בין ישראלים לפלסטינים.

גם באוניברסיטת בולדר נחשפו הסטודנטים באותו מפגש לסיפורים משתי המדינות. אחת המשתתפות האיראניות, פיי, סיפרה על ילדותה באיראן, וכפיר שיתף בסיפורם של חבריו שנרצחו בנובה. אחת הסטודנטיות, היילי, סיפרה על סטודנטית מהאוניברסיטה שנעדרה ונמצאה לבסוף ללא רוח חיים בהרים. כששמעה על החטופים שהוחזקו בעזה, אמרה שהסיפור הזכיר לה את הכאב שחוותה בתקופה שבה המתינה לבשורות על גורל הנעדרת.