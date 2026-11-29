בית משפט השלום בתל אביב האריך הלילה (בין שבת לראשון) בארבעה ימים את מעצרו של תושב המרכז בן 40 החשוד שחנק בשבת שעברה את בנו בן השלושה חודשים וניסה למנוע מצוות מד"א להעניק לו טיפול רפואי. בדיון התברר כי למרות החשדות החמורים, במשך שבוע המשטרה לא גבתה עדויות מאנשי הצוות הרפואי שנכחו באירוע. התינוק עדיין מאושפז בטיפול נמרץ, אולם לטענת המשפחה הדבר נובע מסיבוכים רפואיים ולא ממעשי אביו.

השופט: "ראוי שהמשטרה תפעל בזריזות ותחקור ביעילות" ( אילוסטרציה: shutterstock )

בשבת שעברה הזעיקה האם צוות מד"א בשל מצבו הרפואי של בנה, שנולד פג וסובל ממחלת ריאות כרונית ומסיבוכים רפואיים קשים. בהמשך התקבל במשטרה דיווח שלפיו האב, שהיה על פי החשד תחת השפעת סמים, התנגד למתן טיפול רפואי לתינוק ותלש מסכת חמצן שחוברה אליו. יומיים לאחר מכן הוצא נגדו צו מעצר אולם הוא נעצר רק ביום שישי.

המשטרה מייחסת לאב עבירות התעללות וגרימת חבלה בחסר ישע. בדיון בהארכת המעצר הלילה טענה נציגת המשטרה כי החשוד פעל באופן אקטיבי למניעת הטיפול הרפואי בבנו: "הוא תלש לו את צינור החמצן ומנע טיפול רפואי". היא הוסיפה שאנשי הצוות הרפואי "מסרו שהוא חנק את הילד", אך הודתה שאינה יודעת כמה אנשי מד"א היו בדירה, ובכל מקרה טרם נגבתה מהם עדות.

סנגורו של החשוד, עו"ד אסף גונן, תהה מדוע האב נעצר רק ארבעה ימים לאחר שהוצא נגדו הצו, ועל כך לא הייתה לנציגת המשטרה תשובה.

עו"ד גונן הוסיף שבעקבות מצבו הרפואי של התינוק, הותקן בבית המשפחה מכשיר רפואי מיוחד, וצוותי מד"א הוזעקו בעבר לבית המשפחה בשל ירידה ברמת החמצן בדמו. על פי הסנגור, אשפוזו הנוכחי של התינוק בטיפול נמרץ אינו תוצאה של מעשי האב, אלא של מצבו הרפואי המורכב. גם האם מסרה עדות התומכת בגרסת בעלה.

לדברי עורך הדין, האב ביקש להימנע מפינוי התינוק לבית החולים בשל חששו מחשיפה לחיידקים ולמחלות בחדר המיון. הוא העלה אפשרות שמשקפי חמצן הוסרו מפניו של התינוק בעת שהאב לקח אותו לידיו, ולא מתוך כוונה לפגוע בו.

אבל השופט אבי כהן קבע שחומרי החקירה שהוצגו בפניו מבססים חשד סביר לביצוע העבירות וכי מתקיימת עילת מעצר של מסוכנות. עם זאת, הוא מתח ביקורת על המשטרה על כך שלא ניצלה את הימים שחלפו מאז האירוע כדי לגבות עדויות מאנשי מד"א: "כאשר המשטרה מייחסת לאדם חשד כל כך חמור וקיצוני ראוי שהיא תפעל בזריזות על פי יכולותיה ותחקור ביעילות ובמהירות".