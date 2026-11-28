שמונה מדינות מערביות קוראות לרשות הפלסטינית לקיים בחירות בתחילת 2027 ומביעות אכזבה מדחייתן. שרי החוץ של אוסטרליה, בלגיה, קנדה, צרפת, לוקסמבורג, נורבגיה, פולין ובריטניה פרסמו היום (שבת) הצהרה משותפת חריפה, שבה הביעו "צער עמוק" על החלטתו של יו"ר הרשות הפלסטינית אבו מאזן, לדחות את הבחירות לפרלמנט הפלסטיני שהיו אמורות להיערך היום - וכן את הבחירות לנשיאות שתוכננו לתחילת שנת 2027.

הבחירות היו אמורות להיערך היום. אבו מאזן ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

בהצהרה ציינו השרים כי חלפו עשרים שנה מאז הבחירות הלאומיות האחרונות בשטחים הפלסטיניים, וחמש שנים מאז ביטול הבחירות שתוכננו ל-2021. לדבריהם, היעדר הבחירות המתמשך "שולל מהציבור הפלסטיני את זכותו הדמוקרטית הבסיסית לבחור את נציגיו בהליך חופשי ושקוף, כפי שהתחייב הנשיא עבאס".

המדינות החתומות הדגישו כי "קיום בחירות חופשיות ושקופות חיוני לשימור העקרונות הדמוקרטיים בלב המוסדות הפלסטיניים ולהענקת לגיטימציה מחודשת להנהגה הפלסטינית. עוד נכתב כי למהלך יש חשיבות מיוחדת נוכח חזרתה של הרשות הפלסטינית לרצועת עזה והשבת סמכותה על כלל השטח הפלסטיני".

בהצהרה נקבע כי התחדשות דמוקרטית פלסטינית היא בלתי-נפרדת משימור פתרון שתי המדינות, שאליו המדינות נותרות מחויבות, לפי הצהרתן.

בסיכום ההצהרה קראו שמונה המדינות לרשות הפלסטינית לעמוד בהתחייבויות שניתנו במסגרת "הצהרת ניו יורק", ולארגן בחירות לפרלמנט ולנשיאות כבר ברבעון הראשון של שנת 2027. הן קראו לכל הצדדים לנקוט בצעדים הנדרשים כדי לאפשר את קיום הבחירות ברחבי השטחים הפלסטיניים, והביעו נכונות לסייע בכך, בין היתר באמצעות משלחת פיקוח הבחירות של האיחוד האירופי ותרומות לוועדת הבחירות המרכזית.