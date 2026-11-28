רעולי פנים יהודים תקפו הבוקר (יום שבת) עובדים של חברת חשמל פלסטינית במהלך עבודות בכפר אל-מועייר שבאזור בנימין, בשטח C, ושלושה עובדים נפצעו. כך לפי המשטרה. במקביל, בחברת החשמל הבהירו כי "עובדי חברת חשמל לישראל לא פעלו הבוקר באזור בנימין ולא נפגעו באירוע האלימות המדווח".

רעולי פנים יהודים תקפו הבוקר (יום שבת) עובדים של חברת חשמל פלסטינית במהלך עבודות בכפר אל-מועייר שבאזור בנימין, בשטח C, ושלושה עובדים נפצעו. כך לפי המשטרה. במקביל, בחברת החשמל הבהירו כי "עובדי חברת חשמל לישראל לא פעלו הבוקר באזור בנימין ולא נפגעו באירוע האלימות המדווח".

רעולי פנים יהודים תקפו הבוקר (יום שבת) עובדים של חברת חשמל פלסטינית במהלך עבודות בכפר אל-מועייר שבאזור בנימין, בשטח C, ושלושה עובדים נפצעו. כך לפי המשטרה. במקביל, בחברת החשמל הבהירו כי "עובדי חברת חשמל לישראל לא פעלו הבוקר באזור בנימין ולא נפגעו באירוע האלימות המדווח".