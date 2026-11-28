רעולי פנים יהודים תקפו הבוקר (יום שבת) עובדים של חברת חשמל פלסטינית במהלך עבודות בכפר אל-מועייר שבאזור בנימין, בשטח C, ושלושה עובדים נפצעו. כך לפי המשטרה. במקביל, בחברת החשמל הבהירו כי "עובדי חברת חשמל לישראל לא פעלו הבוקר באזור בנימין ולא נפגעו באירוע האלימות המדווח".
העובדים שהותקפו הם אזרחים ישראלים, תושבי מזרח ירושלים. בתיעוד מהמקום נראה אחד העובדים מצלם את הפורעים מתנפלים - ככל הנראה על עובד אחר - כשהוא מסתתר מאחורי רכב. לאחר מכן התוקפים מבחינים בו, ואחד מהם רץ אליו כשהוא אוחז במוט; העובד צעק "מה עשינו?" - והוטח אל הקרקע. הפורעים גם ניפצו שמשת משאית ששימשה לעבודות.
לא ברור אם העבודות תואמו עם צה"ל מבעוד מועד. לפי המשטרה, העובדים עסקו בתיקון עמוד חשמל בכפר הפלסטיני, ובעקבות הדיווח על תקיפתם הוזעקו כוחות צה"ל ולוחמי מג"ב איו"ש - ונפתחה חקירה במחוז ש"י . "כוחות משטרה וחוקרי מערך הזיהוי הפלילי של מחוז ש"י נכנסו לזירה באבטחת כוח צה״ל והחלו באיסוף ממצאים, ראיות וכן גביית עדויות", נמסר מהמשטרה. "חקירת המקרה נמשכת".
התקיפה מצטרפת לאירוע אלימות נוסף שהתרחש בלילה בכפר קראוות בני חסאן, שבמהלכו פורעים נכנסו ליישוב והציתו רכב.