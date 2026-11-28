ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה שבה קרא שוב להקים ממשלת אחדות, ולראשונה אמר כי יהיה מוכן לכך שיו"ר ישר גדי איזנקוט יהיה ראשון ברוטציה כראש ממשלה. "נוכח עוצמת הסכנה הקיומית והאפשרות שתקום ממשלה שאין לה את היכולת להתמודד עם סכנה זו, אחריותי כמנהיג מחייבת אותי לשים הכל בצד, כולל את עקרון המפלגה הגדולה, ולהסכים לכך שגדי איזנקוט יכהן ראשון כראש ממשלה, ואני אכהן בתחילת הקדנציה כראש ממשלה חליפי". הוא שלח מסר לאיזנקוט: "אני מצפה שלנוכח הסכמתי זו נפתח מיד במו"מ אמיתי, כנה ומואץ שבו תהיה נכונות דומה לפשרות ולוויתורים גם בצד השני, להקמת ממשלת האחדות הלאומית שתהדוף את הסכנות ותבטיח את ביטחון ישראל ועתידה".