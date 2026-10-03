חשש מאסון אווירי: מטוס שעליו שישה בני אדם נעלם היום (שבת) מול חופי ננטקט שבמזרח ארצות הברית, ומשמר החופים פתח בחיפושים מהאוויר ומהים.
מטוס הגאלפסטרים G100, המשמש לפינוי רפואי, המריא מברמודה לבוסטון בשעה 00:41 הלילה, ואיבד קשר עם מינהל התעופה הפדרלי (FAA) לפני שהיה אמור לנחות בשעה 1:25 בלילה. לפי נתוני הטיסה, המטוס צלל מהשעה 1:04 בלילה מגובה של 23,500 רגל ל-11,000 רגל תוך שלוש דקות בלבד, בעת שהיה בשמי האוקיינוס האטלנטי.
המטוס נעלם מול חופי ננטקט שבמדינת מסצ'וסטס לאחר שהמריא מנמל התעופה הבינלאומי ל.פ. וייד בברמודה. מהנתונים עולים כי האיתות האחרון מהמכ"ם שלו התקבל בשעה 1:23 לפנות בוקר, זמן קצר לפני שהמטוס היה אמור לנחות.
"ה־FAA פרסם הודעת התרעת חיפוש והצלה בסביבות השעה 1:20 בלילה עבור המטוס, שהיה אמור לנחות בנמל התעופה הבינלאומי לוגן בבוסטון", מסר ל"ניו יורק פוסט" דובר ה-FAA. משמר החופים החל בסריקות מדרום לננטקט, באמצעות כלי טיס וכלי שיט, ובסריקות משתתפים מטוסי HC-144 ו-MH-60, סירת הצלה ממונעת וספינה של משמר החופים.
המטוס נעלם מצפון למשולש ברמודה, נתיב תחבורה מרכזי באוקיינוס האטלנטי שנקשרו בו עשרות היעלמויות של מטוסים וכלי שיט, שחלק מנסיבותיהן נותרו עלומות. אחת המפורסמות מביניהן היא ההיעלמות של חמישה מפציצים אמריקניים בטיסת אימון בדצמבר 1945, שנודעה כ"טיסה 19".