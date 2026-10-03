מטוס הגאלפסטרים G100, המשמש לפינוי רפואי, המריא מברמודה לבוסטון בשעה 00:41 הלילה, ואיבד קשר עם מינהל התעופה הפדרלי (FAA) לפני שהיה אמור לנחות בשעה 1:25 בלילה. לפי נתוני הטיסה, המטוס צלל מהשעה 1:04 בלילה מגובה של 23,500 רגל ל-11,000 רגל תוך שלוש דקות בלבד, בעת שהיה בשמי האוקיינוס האטלנטי.

מטוס הגאלפסטרים G100, המשמש לפינוי רפואי, המריא מברמודה לבוסטון בשעה 00:41 הלילה, ואיבד קשר עם מינהל התעופה הפדרלי (FAA) לפני שהיה אמור לנחות בשעה 1:25 בלילה. לפי נתוני הטיסה, המטוס צלל מהשעה 1:04 בלילה מגובה של 23,500 רגל ל-11,000 רגל תוך שלוש דקות בלבד, בעת שהיה בשמי האוקיינוס האטלנטי.

מטוס הגאלפסטרים G100, המשמש לפינוי רפואי, המריא מברמודה לבוסטון בשעה 00:41 הלילה, ואיבד קשר עם מינהל התעופה הפדרלי (FAA) לפני שהיה אמור לנחות בשעה 1:25 בלילה. לפי נתוני הטיסה, המטוס צלל מהשעה 1:04 בלילה מגובה של 23,500 רגל ל-11,000 רגל תוך שלוש דקות בלבד, בעת שהיה בשמי האוקיינוס האטלנטי.