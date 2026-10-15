אירוע חמור התרחש בתחילת השבוע (שני) בעכו, כאשר תלמיד בית הספר היסודי "אינג'אז" זרק סלע אל תוך מתחם גן הילדים "פרחי נוי" הסמוך - ונמלט. הורי הילדים בגן טענו כי על אף שהילד מוכר לצוות החינוכי, המשטרה והעירייה לא עושות מספיק כדי לטפל באירוע - ומזהירים כי פעם הבאה זה עלול להיגמר באסון. "כשראיתי את הגודל של הסלע הזה הייתי בהלם", שחזרה אמא לילדה בגן.

גלריה אבנים שיודו לעבר הגן

על פי פניות הורים שהגיעו ל-ynet, עלה כי האירוע התרחש בזמן שעובדת הגן, דינה, ניגשה לפתוח את השער להורי הילדים הממתינים בחוץ עם סיום יום הלימודים. קודם לכן היא הבחינה בהתגודדות ילדים מבית הספר ליד שער הגן - וכשהם ניסו לטפס על הגדרות, מנעה מהפעוטות לצאת לחצר. "הם יוצאים מבית הספר בסוף היום ומשעמם להם" טענה אמא לילדה בגן.

בהודעה רשמית של תחקיר האירוע שנמסרה להורי הגן, תיארה הגננת כי "דינה ביקשה מהילדים להתרחק מהשער, והם זזו הצידה. בשלב זה, אחד הילדים הרים אבן גדולה וניסה להשליך אותה מעבר לגדר, לכיוון ילדי הגן והצוות. אמא לילדה בגן, שהייתה במקום, הבחינה במתרחש, צעקה לעברו וניגשה כדי למנוע את זריקת האבן. למרות זאת, האבן הושלכה לכיוון הגדר".

כוחות משטרה שהגיעו למקום גבו עדויות מאנשי הצוות והורים וברשות המקומית מבטיחים להורים שוב כי יותקנו מצלמות אבטחה ותוגבר השמירה על ילדי הגן בזמן סיום יום הלימודים.

לדברי הורה לילד בגן, זהות הילד שהשליך את הסלע לעבר חצר הגן מוכרת לצוות החינוכי בבית הספר הסמוך - והוא נדרש להתנצל, אך במשטרה הבהירו כי הטיפול בתקרית מוגבל בשל גילו הצעיר. "המשטרה הגיעה למקום וחוץ מלקחת עדות לא היה לשוטרים מה לעשות. הילד כבר ברח. רק לפני כמה ימים פנתה הגננת לעירייה וביקשה מצלמות, אבל עד שילד קטן לא ייפגע, לא יבינו כנראה".

האבן שנזרקה

ההורים בגן הזכירו כי לא מדובר באירוע ראשון בגזרה. "בשנה שעברה כשדינה הסייעת נפצעה כשזרקו עליה סלע שפגע בה מתחת לגרון חשבנו שדברים ייעשו", אמר אב לילד בגן. "אנחנו התרענו וביקשנו פיקוח שיעמוד בגן בסוף ובתחילת יום הלימודים - והבטיחו לנו שלמחרת יהיה פיקוח אבל לא היה. אנחנו לא מבקשים דברים מטורפים. רק שהילדים שלנו יחיו פה בסבבה ולא יפחדו שיזרקו עליהם אבנים. אני לא חושב שזו בקשה מוגזמת. הקימו להם בית ספר מהמם והכל טוב, אבל הכניסה לגן אצלנו נראית כמו עזה".

הבטחות העירייה, גם הפעם כי יופקו לקחים, לא הרגיעו. לדברי ההורים, מדובר בתופעה רחבה יותר שמתרחשת בעיר. "כולם פה מרגישים שיש 'התחממות' לא נעימה בהיבטים לאומניים, זה הורגש ביום כיפור וגם בסוכות", אמרה אם לאחד הילדים. "הרסו פה ליהודים סוכות במרכז העיר וחיבלו בקישוטים וקרעו. גם חתכו צמיגים לרכב. בכללי התחושה לא נעימה. נוסעים פה בני נוער וצעירים על קורקינטים חשמליים כמו מטורפים ומסכנים את כל מי שברחוב ועושים מה שבא להם ואין שום אכיפה ושום משטרה שתעשה חוק וסדר.

"אנחנו לא יכולים להישאר אדישים", הזהירה. "לא צריך לחכות לפעם הבאה, אלא אני מבקשת מאנשי העירייה והמשטרה - תחשבו שהסלע פגע בבן שלכם ולא כ'אירוע שהיה עלול לקרות'. בימים האחרונים השיטור העירוני מלווה את הגן בסיום יום הלימודים כשהתלמידים מבית הספר הסמוך יוצאים ומן הסתם כשנשכח מהאירוע, הם שוב ייעלמו".

הורה אחר מהגן סיכם בצל אסון פיצוץ הנפל בטיול התלמידים בצפון: "שוב, כשילד ייהרג חלילה, כולם יתעוררו. הרי זה מה שיקרה. מתריעים ומתריעים - ועושים רק כשמישהו משלם על זה בחייו. בעירייה קיבלו את כל האזהרות. החיים פה בעיר משותפים ליהודים וערבים, וצריך לשמור עליהם בכבוד ובביטחון".