. על שמו של החשוד מוטל צו איסור פרסום, וביום רביעי נערכו השלמות החקירה במשטרה. לפי גורם בחקירה, השוטר שערך את העימות "סבר" כי יש סוג של איום מצד סגן ראש העיר כלפי המתלוננת, כשאמר לה שיחשוף הודעות וואטסאפ ששלחה לו.

. על שמו של החשוד מוטל צו איסור פרסום, וביום רביעי נערכו השלמות החקירה במשטרה. לפי גורם בחקירה, השוטר שערך את העימות "סבר" כי יש סוג של איום מצד סגן ראש העיר כלפי המתלוננת, כשאמר לה שיחשוף הודעות וואטסאפ ששלחה לו.