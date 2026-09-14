סגן ראש עיריית ראשון לציון, שחשוד כי ביצע עבירות מין במזכירה שעבדה בעירייה, זומן בשבוע שעבר לחקירה נוספת בחשד שאיים על המתלוננת במהלך העימות שנערך להם בעיצומה של החקירה. על שמו של החשוד מוטל צו איסור פרסום, וביום רביעי נערכו השלמות החקירה במשטרה. לפי גורם בחקירה, השוטר שערך את העימות "סבר" כי יש סוג של איום מצד סגן ראש העיר כלפי המתלוננת, כשאמר לה שיחשוף הודעות וואטסאפ ששלחה לו.
הגורם הוסיף כי "נשמע לחוקר שעשה את העימות כאילו הוא מאיים על המתלוננת. לכן מעבר להשלמת החקירה חקרו אותו על איומים". סגן ראש העיר ראשון לציון הכחיש שאיים על המתלוננת, וכחלק מקו ההגנה שלו בחקירה הוא עמד על כך שהכול היה בהסכמה והיא אף שלחה לו הודעות.
תיק החקירה נמצא כעת בפרקליטות, שם יצטרכו להכריע בסוגייה שכרגע במצב של מילה מול מילה. הוא כאמור טוען כי כל מה שנעשה לפני במשרדו היה בהסכמה, ואילו המתלוננת טוענת כי היא לא יכלה להתנגד לסגן ראש העיר, אחד האנשים החזקים בבניין העירייה.
על פי החשד, עבירות המין בוצעו לפני כמה שנים במשרדו. המתלוננת אינה עובדת שלו, אלא עובדת כמזכירה של בכיר אחר בעירייה, ומאז שנחשפה הפרשה לפני כחודש וחצי היא לא חזרה לעבודתה. סגן ראש העיר חזר לעבודה בבניין העירייה לאחר שהסתיימו 30 ימי ההרחקה שלו.
עו"ד עופר אלמוג, סנגורו של סגן ראש העיר ראשון לציון, מסר בתגובה כי "החשוד מכחיש מכל וכל איומים על המתלוננת. הדברים נאמרו במסגרת חקירה במשטרה, מול חוקר משטרה ואך ורק מתוך מצוקה אמיתית וכנה כנגד טענות שקריות שהועלו על ידי המתלוננת והוכחו כשקריות עוד באותו מועד בו הועלו מול חוקר המשטרה".