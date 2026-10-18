מגזין "טיים" האמריקני פרסם תחקיר מקיף החושף מסמכים והתכתבויות שלא פורסמו בעבר, המלמדים על מעורבותה הישירה של ישראל בהעברת כמעט שני מיליארד דולר מקטאר לרצועת עזה במשך יותר מעשור. לפי התחקיר, ממשלות בראשות בנימין נתניהו לא הסתפקו באישור העברת הכספים, אלא עודדו את המשך התשלומים, השתתפו בקביעת מנגנוני חלוקתם ופעלו לשמר את הסדרי המימון גם כאשר בכירים ישראלים מתחו בפומבי ביקורת חריפה על קטאר בטענה שהיא מממנת את חמאס. בנוסף להסטת כספים שיועדו לסיוע הומניטרי, נחשף, פעל ציר מימון חשאי ישיר מקטאר לחמאס. בסך הכול מימנו הכספים האלה - בידיעת נתניהו - כמחצית מהתקציב של כל הזרוע הצבאית.