אחרי שלוש שנים של מלחמה כמעט בלתי פוסקת, צה"ל חוזר - או מקווה לחזור - לאימונים. על רקע המשך הפעילות המבצעית ברצועת עזה, בלבנון וביהודה ושומרון, ובזמן שהצבא ממשיך להחזיק כוחות בהגנה לאורך הגבולות - וכמובן למקרה של חידוש הלחימה באיראן - בצמרת הצבא מבינים כי לצד המשימות המבצעיות השוטפות נדרשת השקעה מחודשת בכשירות היחידות, במקצועיות הלוחמים וביכולות הפיקוד והשליטה.

הרמטכ"ל בתרגיל ( צילום: דובר צה"ל )





המסר הזה עמד במרכז ביקורו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בתרגיל של גדוד 50 שבחטיבת הנח"ל, במרכז הלאומי לאימונים ביבשה (מל"י). במהלך הביקור, שבו השתתפו גם מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, מפקד זרוע היבשה, אלוף נדב לוטן, מפקד אוגדה 162, תת-אלוף שגיב דהן, מפקד המרכז הלאומי לאימונים ביבשה, תת-אלוף יניב בארוט, מפקד חטיבת הנח"ל, אלוף-משנה אריק מויאל ואחרים, צפה הרמטכ"ל בתרגיל שנועד לחזק את כשירות הלוחמים. במסגרת האימון תרגלו הכוחות קרבות התקפה ותרחישי לחימה בשטח בנוי, תוך שילוב יכולות מתקדמות.

"לאחר שלוש שנות לחימה צה"ל חוזר להתאמן", אמר זמיר. "אנחנו ממשיכים לחזק את ההגנה בכל הגבולות ולהגן על היישובים מתוך מרחבי ההגנה הקדמיים; במקביל, אנחנו מעלים את כשירותו של צה"ל לחזרה ללחימה". לדבריו, האימונים אינם רק הזדמנות לתרגל תרחישים מבצעיים, אלא גם לחזור ליסודות המקצועיים של הצבא. "אני מצפה מכם המפקדים לנצל את הזמן היקר באימון ולחזק את היסודות הצבאיים, הנורמות, הסטנדרטים, מקצועיות הפרט ואת המשמעת ולכידות המסגרת", הוסיף.

הדברים משקפים את אחת התובנות המרכזיות של צה"ל לאחר שלוש שנות מלחמה: ניסיון מבצעי רב אינו יכול להחליף אימון מסודר. לוחמים ומפקדים שצברו ניסיון רב בשדה הקרב נדרשים גם לעצור, ללמוד, לתרגל מחדש ולשפר את יכולותיהם. במקביל, הצבא צריך להטמיע שיטות פעולה חדשות, להתנסות בטכנולוגיות שהתפתחו במהלך המלחמה ולחזור ולבסס את הסטנדרטים המקצועיים שנדרשים מצבא סדיר ומאומן.

גלריה זמיר: "צבא מאומן הוא צבא מקצועי" ( צילום: דובר צה"ל )

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בתרגיל נוגע ליכולת של המפקדים להפעיל כוחות רבים במקביל, לייצר תמונת מצב מבצעית משותפת ולנהל את הלחימה באופן מתואם. אלה יכולות שהחשיבות שלהן התחדדה באופן דרמטי בעקבות אירועי 7 באוקטובר, שבהם התגלו כשלים חמורים בתמונת המצב, בתיאום בין הכוחות וביכולת הפיקוד והשליטה להתמודד עם מתקפה רחבת היקף בכמה מוקדים במקביל. לכן, האימונים הנוכחיים אינם מסתכמים בתרגול של לוחם בודד או של מחלקה בשטח, הם נועדו לבחון את המערכת כולה: כיצד מתקבלת החלטה בפיקוד הבכיר, כיצד מועברת תמונת המצב בין הדרגים, כיצד מתבצע תיאום בין הכוחות וכיצד מנווטים מפקדים את הכוחות הרבים שמוזרמים לזירות השונות.

מדובר בשינוי חשוב בתפיסת האימונים. צה"ל נדרש לא רק להחזיר את הלוחמים לכשירות טקטית, אלא גם לשפר את יכולת המערכת הצבאית לפעול כגוף אחד, בתנאי אי ודאות ותחת עומס מבצעי כבד. היכולת לייצר תמונת מצב מדויקת, להעביר פקודות במהירות ולסנכרן בין יחידות היא מרכיב קריטי בכל מערכה עתידית.

הלקח הזה מקבל משמעות נוספת לנוכח העובדה שחלק ממפקדי הקבע התקדמו במהירות בדרגות ובתפקידים במהלך המלחמה, בשל הצורך המבצעי והמחסור בכוח אדם פיקודי. מפקדים רבים עברו מסלול הכשרה, נכנסו לתפקידים חדשים ונשלחו במהירות לגזרות הלחימה. בפועל, חלקם צברו ניסיון מבצעי משמעותי, אך לא זכו לתקופות אימון מספקות שבהן יכלו לתרגל את התפקיד החדש, ללמוד לעומק את יכולות הכוחות שתחת פיקודם ולהתנסות בתרחישים מורכבים בסביבה מבוקרת. כעת, כשמתאפשר חלון מסוים לחזרה לאימונים, בצה"ל מבקשים לנצל אותו גם כדי להשלים פערים מקצועיים ופיקודיים שנוצרו במהלך שנות המלחמה.

( צילום: דובר צה"ל )

( צילום: דובר צה"ל )

אלא שהחזרה לאימונים אינה מתרחשת בתנאים של שגרה מלאה. צה"ל עדיין מחזיק כוחות בגזרות השונות, ממשיך לבצע משימות הגנה ופעילות מבצעית, ונדרש להיערך לאפשרות של הסלמה מחודשת. המשמעות היא שאין באפשרותו להקצות לכל יחידה תקופת אימון ארוכה ורציפה כפי שהיה עושה בשנים רגועות יותר.

במל"י מנסים להתמודד עם המציאות הזאת באמצעות פיתוח דפוסי אימון קצרים וגמישים יותר, שיאפשרו ליחידות להשלים אימונים משמעותיים גם כשלוח הזמנים המבצעי אינו יציב. המטרה היא לאפשר לכל יחידה לעבור אימון אפקטיבי, גם אם לא ניתן להוציא אותה לתקופה ממושכת מהמשימות השוטפות. האתגר הוא למצוא את האיזון בין הצורך המבצעי המיידי לבין הצורך לבנות כוח לטווח הארוך. מצד אחד, הצבא אינו יכול לוותר על נוכחות בגבולות ועל החזקת הכוחות במשימות ההגנה. מצד שני, אם לא יאפשר ליחידות להתאמן, להתרענן ולשפר את כשירותן, הוא עלול להגיע למערכה הבאה כשהן אינן מוכנות במידה הנדרשת.