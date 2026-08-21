ליאל איפרגן, בן 26, הוא החשוד ברצח הילד הלל מרדכי דדון בבית שמש. על פי חקירת המשטרה, איפרגן, המתגורר בסמיכות לדירה בה שהה בן ה-7, הגיע למקום כמה שעות לפני כן, דיבר עם בעל הבית ועזב. הוא שב לאחר מכן ודקר את הלל ואת בן דודו בן ה-4 שנפצע קשה. מעצרו הוארך עד יום שלישי.

גלריה ליאל איפרגן, החשוד ברצח ( צילום: שלו שלום )

הלל מרדכי דדון ז"ל

הלל מרדכי דדון כשעה לפני הרצח

רפ"ק גיא אברהמי, סגן ראש מפלג תשאול בימ"ר ירושלים, סיפר: "הגענו לזירה קשה מאוד, בה מצא את מותו ילד קטן בזמן ששיחק בבריכה. בשלב הזה אנחנו ממקדים את פעולות החקירה על מנת להבין מה בדיוק היה המניע של החשוד ומה הוביל אותו לפגיעה בילדים. מלאכת איסוף הראיות וחיבור חלקי הפאזל נמשכת במטרה להגיע לחקר האמת ולמצות את מלוא חומרת הדין עם החשוד".

הרצח אירע ביום שני, בזמן שהלל ובן דודו ריי, שהו בבית סבתם בבית שמש. כאמור, השניים שיחקו בבריכה כאשר על פי החשד איפרגן הגיע ודקר אותם. קרוב משפחתם, נער בן 15, שמר עליהם וראה את התקיפה. חובש מד"א יוסף חיים ברנפלד שהגיע לזירה, תיאר אותה כ"מזעזעת". איפרגן נעצר מייד לאחר המעשה.