מאפרת מוכרת מבת ים, בשנות ה-30 לחייה, נעצרה בחשד למעורבות בירי ובהשלכת רימון הלם ברחוב אליזבט ברגר ביפו, בלילה שבין שישי לשבת. לפי החשד, המאפרת - לה מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות - שלחה מישהו שישליך רימון שהתפוצץ וגרם נזק בעקבות סכסוך עם הגרוש שלה. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק.