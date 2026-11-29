מאפרת מוכרת מבת ים, בשנות ה-30 לחייה, נעצרה בחשד למעורבות בירי ובהשלכת רימון הלם ברחוב אליזבט ברגר ביפו, בלילה שבין שישי לשבת. לפי החשד, המאפרת - לה מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות - שלחה מישהו שישליך רימון שהתפוצץ וגרם נזק בעקבות סכסוך עם הגרוש שלה. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק.
הדיווח על הירי והשלכת הרימון התקבל במוקד 100 ב-02:30 בין שישי לשבת. שוטרי תחנת יפו עם חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז תל אביב הגיעו לזירה, החלו באיסוף ממצאים וביצעו פעולות חקירה במטרה להתחקות אחר זהות המעורבים במעשה.
לפי המשטרה, במסגרת פעולות החקירה הצליחו החוקרים להתחקות אחר זהותה של החשודה במעורבות באירוע והיא נעצרה. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרה בבית המשפט.