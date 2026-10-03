דיווחים רבים התקבלו במוקד 102 של הכבאות על להבות ועשן שחור סמיך הנצפה למרחק רב. הוקם חפ"ק בראשות מפקד תחנת חיפה, ויותר מ-20 צוותים הוזעקו למקום.

דיווחים רבים התקבלו במוקד 102 של הכבאות על להבות ועשן שחור סמיך הנצפה למרחק רב. הוקם חפ"ק בראשות מפקד תחנת חיפה, ויותר מ-20 צוותים הוזעקו למקום.

דיווחים רבים התקבלו במוקד 102 של הכבאות על להבות ועשן שחור סמיך הנצפה למרחק רב. הוקם חפ"ק בראשות מפקד תחנת חיפה, ויותר מ-20 צוותים הוזעקו למקום.

לוחמי האש פועלים בניסיון למנוע את התפשטות השריפה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות, ובכבאות קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור ולהותיר את צירי התנועה פנויים לטובת פעילות הכוחות.

לוחמי האש פועלים בניסיון למנוע את התפשטות השריפה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות, ובכבאות קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור ולהותיר את צירי התנועה פנויים לטובת פעילות הכוחות.

לוחמי האש פועלים בניסיון למנוע את התפשטות השריפה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות, ובכבאות קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור ולהותיר את צירי התנועה פנויים לטובת פעילות הכוחות.