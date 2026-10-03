שריפה גדולה ליד יערות הכרמל: כוחות גדולים הוזעקו לאזור עוספיא שבכרמל בניסיון להשתלט על מוקדי האש, לאחר ששריפה פרצה באתר פסולת ביישוב.
דיווחים רבים התקבלו במוקד 102 של הכבאות על להבות ועשן שחור סמיך הנצפה למרחק רב. הוקם חפ"ק בראשות מפקד תחנת חיפה, ויותר מ-20 צוותים הוזעקו למקום.
לוחמי האש פועלים בניסיון למנוע את התפשטות השריפה לפארק הכרמל ולשכונות הסמוכות, ובכבאות קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור ולהותיר את צירי התנועה פנויים לטובת פעילות הכוחות.
מארגון אזרחים למען אוויר נקי נמסר: "השריפה הגדולה במזבלת עספיא היא תזכורת נוספת לכך ששריפות הפסולת הן איום ממשי על בריאות הציבור. במקום להמשיך לכבות שריפות, המדינה חייבת לטפל בשורש הבעיה: לפקח על אתרי הפסולת, לדאוג לטיפול מתקדם בפסולת ולאכוף את החוק באופן אפקטיבי".