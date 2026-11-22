פרשת רצח כפול מצמררת מסעירה את לואיזיאנה שבארה"ב: גבר בן 36 חשוד שרצח באקראי צעירה שלא הכיר, בזמן שטיילה בשביל בשמורת טבע - וכעבור יומיים רצח את חברו לעבודה באמצעות חץ מקשת. החשוד, ג'ארד שור נעצר במדינת מיסיסיפי לאחר מרדף משטרתי, ולפי הרשויות הודה בחקירתו ברצח הראשון. כעת מנסים החוקרים להבין מה הוביל אותו לשני מעשי הרצח, שלכאורה אין ביניהם קשר מלבד זהותו של החשוד.

גלריה ג'ארד שור, הרוצח מלואיזיאנה ( Pearl River County Sheriff's Office )

הפרשה החלה לפני כשבוע וחצי, ב-11 בנובמבר, כשגופתה של ליזט רודריגז בת ה-24 נמצאה בסמוך לשביל הליכה במרכז הטבע נורת'לייק, באזור העיר מנדוויל שמצפון לניו אורלינס. רודריגז יצאה לטייל עם כלבה בשמורה, אך לא שבה בחיים. בהמשך נקבע כי היא מתה מחנק בעקבות הפעלת לחץ על צווארה.

לפי הודעת משרד השריף של מחוז סנט טמאני, שור סיפר בחקירתו כי נתקל ברודריגז בעת שצעד בשביל, אף שמעולם לא פגש אותה קודם לכן. הוא חלף על פניה, ואז לדבריו תפס אותה וחנק אותה למוות. לאחר מכן גרר את גופתה לאזור שבו התגלתה בהמשך בידי אדם אחר שטייל במקום.

אלא שבאותו שלב טרם ידעו החוקרים כי מדובר בחלק הראשון של מסע רצח. יומיים לאחר מכן, ב-13 בנובמבר, אירעה תקרית קטלנית נוספת באזור העיר קובינגטון בלואיזיאנה. וודרו סקוט, בן 37, נורה בגבו בחץ שנורה מקשת במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך למועדון הגולף קובינגטון קאנטרי קלאב. בהמשך נקבע כי הפגיעה מהחץ היא שגרמה למותו.

ליזט רודריגז. יצאה לטייל עם הכלב שלה - ונרצחה

החשוד ברצח סקוט היה שור, שעבד עמו באתר הבנייה. לאחר האירוע נמלט שור ברכבו, והמשטרה פתחה במרדף שהחל סמוך לעיר בוגלוסה בלואיזיאנה ונמשך אל מעבר לגבול המדינה, עד למחוז פרל ריבר שבמיסיסיפי - שם הצליחו השוטרים לעצור אותו. נגד שור הוצא צו מעצר בחשד לרצח מדרגה שנייה והוא הועבר למעצר בכלא המקומי.

פרטים שפורסמו ברשת FOX 8 המקומית חושפים כי סקוט ושור לא היו רק עמיתים לעבודה, אלא גם חברים קרובים. סקוט, אב לשלוש בנות, הובא למנוחות בשבת, ובני משפחתו סיפרו על הקשר המפתיע בין הרוצח לכאורה לבין קורבנו. קנדיס מץ, גרושתו של סקוט, סיפרה כי שור ירה בו בגבו באמצעות רובה קשת בזמן שעסק בהנחת אריחים על הרצפה. לדבריה, לא קדם למעשה ויכוח, ולא היה כל סימן אזהרה.

"היינו קוראים לו דוד. אמרנו לו שאנחנו אוהבים אותו", סיפרה קינדל, בתו בת ה-11 של סקוט, בהתייחסה לשור. אחותה בת ה-17, קיידנס, תיארה את אביה כאדם שהיה אהוב על כולם: "אבא שלי היה חבר של כולם. הוא תמיד ידע איך להתייחס לאנשים ולהיות נחמד לכולם". קינדל הוסיפה כי היא חוששת שאביה ייזכר רק בגלל האופן שבו נרצח, ולא בזכות האדם שהיה.

וודרו סקוט. היה חבר קרוב של מי שרצח אותו

בינתיים, במשטרה ממשיכים לחקור את שני מקרי הרצח. החוקרים הצליחו לקשור את שור לשתי הזירות באמצעות ראיות דיגיטליות, בסיוע כוח המשימה של ה-FBI לפשעים אלימים, ובאמצעות מצלמות שמזהות לוחיות רישוי של כלי רכב. לדברי השריף המקומי, ברט איברט, המצלמות מילאו תפקיד מרכזי בפענוח הפרשה. "בלי המצלמות לא היינו מצליחים לפענח את מקרי הרצח במהירות כזאת", אמר איברט. לדבריו, הטכנולוגיה אפשרה לחוקרים לחבר בין שני מקרי רצח שנראו תחילה בלתי קשורים ולהביא למעצרו של החשוד.

החוקרים עדיין ממתינים לתוצאות בדיקות DNA, שעשויות לספק ראיות נוספות הקושרות את שור לרצח רודריגז. במקביל, הם מנסים לברר מה היה המניע לשני המעשים, ובמיוחד לרצח הצעירה בשמורת הטבע, שלפי החשוד כלל לא הכיר אותה. שור מוחזק לפי שעה בכלא במחוז פרל ריבר שבמיסיסיפי וממתין להסגרתו ללואיזיאנה, שם הוא צפוי לעמוד בפני שני אישומים ברצח מדרגה שנייה.