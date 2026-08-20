פעם נוספת: המפכ"ל עצר ברגע האחרון את סבב הקידומים במשטרה

רב-ניצב לוי דחה למועד לא ידוע את דיון השיבוצים הרחב שתוכנן להיום, וידון במקום זה באיוש תפקידים מצומצם. זאת לאחר מהלך דומה בחודש שעבר, אז אמר בישיבת הסגל כי "לא ניתן לאף אחד לכפות עלינו מינויים". היועמ"שית דרשה הבהרות