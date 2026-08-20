מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי דחה הבוקר (חמישי) את דיון השיבוצים הרחב שתוכנן להתקיים היום, במהלכו היה אמור לדון גם באיוש ארבעה מפקדי מרחבים. היועמ"שית גלי בהרב-מיארה דרשה לקבל הבהרות.
במקום הדיון הרחב, המפכ"ל ידון היום במספר מצומצם מאוד של תפקידים, שאיושם נדרש בדחיפות בשל צרכים מבצעיים והצורך לשמור על רציפות תפקודית ביחידות הרלוונטיות. בדיון היו צפויים להיבחר גם מפקדי המרחבים גליל, אשר, שרון ואייל, שלפי שעה ייוותרו ללא איוש. ארבעה קצינים היו אמורים לקבל קידום עבור התפקיד לפני עצירת סבב המינויים.
גם בחודש שעבר עצר המפכ"ל לוי את סבב הקידומים במשטרה, שהיה אמור להתרחש בטווח של שבועיים. לפי גורם בכיר במשטרה, בישיבת הסגל הפיקודי הכללי (ספ"כ) שהתקיימה אז אמר המפכ"ל כי "לא ניתן לאף אחד לכפות עלינו מינויים. במשטרת ישראל יהיו מינויים ראויים לתפקיד". עוד הבהיר לפי הגורם כי "רק המפכ"ל והספ"כ ממנים קצינים במשטרת ישראל".