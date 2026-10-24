משטרת תאילנד עצרה אתמול (שישי) ישראלי בן 54 בדירה בהואי קוואנג שבבנגקוק, בחשד שהכיר נשים באפליקציית היכרויות, הזמין אותן לדירתו, הגיש להן עוגה שהכילה לכאורה סם וצילם בסתר יחסי מין שקיים עמן. המשטרה מסרה כי נתפסו בדירה 15 גרם מתאמפטמין, 50 שקיות אריזה, משקל דיגיטלי ומגש עוגות. עם החשוד נעצרה אישה תאילנדית בת 44.

תיעוד מעצרו של הישראלי בבנקוק





על פי הודעת המשטרה, המעצר בוצע אתמול על-ידי המרכז לדיכוי נרקוטיקה של משטרת המטרופולין בשיתוף משטרת ההגירה, בעקבות תלונה שהתקבלה בקו החם 1386. לפי ההודעה, החשוד שהה בתאילנד 2,095 ימים מעבר לתוקף הוויזה שלו שפקעה ב-2021.

החשוד הכחיש את החשדות, אמר לשוטרים שאדם בעל השפעה ישחרר אותו תוך שעתיים - ואיים שהצוות כולו יועבר מתפקידו.

על פי דיווחים בתקשורת התאית, הישראלי כונה בפי המשטרה "תום יאם קונג". החשוד תומר (שם משפחה לא פורסם), נעצר בדירה בקונדומיניום ברחוב פראצ'ה אוטיט שבמחוז הואי קוואנג בבנגקוק, לאחר שמשטרת המטרופולין קיבלה מידע מהלשכה האזורית של רשות המאבק בסמים. לפי המשטרה, המידע הגיע בעקבות תלונה בקו החם 1386. בתלונה תואר ישראלי עם קעקוע נשר על הזרוע השמאלית.