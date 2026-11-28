יומיים בלבד אחרי שבית המשפט העליון הבהיר לאלוף פיקוד המרכז (בפעם השנייה תוך שבוע) שהוא נכשל לחלוטין בתפקידו הבסיסי ביותר - להגן על שלומם ורכושם של הנתינים שנמצאים תחת חסותו בתור הריבון - הגיעה תגובתו המסורתית של אבי בלוט: מילים. ולא סתם מילים: חריפות. מה זה חריפות, שפך עליהן גם צ׳ילי וגם טבסקו. אפילו במסעדות תאילנדיות אסליות יפחדו להגיש מילים כאלה. זה כבר יראה לטרור היהודי מה זה ויוכיח לנשיא העליון שפיקוד המרכז בכלל לא הפך לבדיחה טרגית (מבלי להפחית מאחריות המשטרה והשב״כ), שגוררת את ישראל בהכרח לעידן עוד יותר קודר של חרפה מוסרית והשמדת ערך בינלאומית. לא ברור היכן בלוט נמצא במרוץ לתפקיד בכיר עוד יותר במטכ״ל, אבל נראה שבתחרות מי יהיה הקצין הראשון שיחטוף סנקציות אישיות הוא מוביל בפער.

אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט ( צילום: דובר צה"ל )

כרגיל, הגינוי הנחרץ של בלוט בנאומו מיום חמישי נגד הטרור היהודי תפס את עיקר תשומת הלב ואת רוב הכותרות שעסקו בנושא (והן לא רבות, כאילו שזה לא איום אסטרטגי). התגובות נחלקות לרוב לשניים: מצד אחד, אלה שעדיין מתרשמים מאמירות כאלו. מהצד השני, אלא שתוהים למי אכפת באיזה להט ומהם המונחים הספציפיים שבעזרתם בלוט מגנה את הפורעים, אם הם הצליחו להביא שופל (!) ולהרוס בית של משפחה פלסטינית מתחת לאף (במקרה הטוב) של צה״ל. ״השופל נתפס אך הפורעים לא״, הכריזה כותרת גרוטסקית במיוחד בחדשות 12. מעניין איזה עונש הוא יחטוף והאם בחקירתו הוא ימסור שמות של שופלים נוספים.

אולם אלה ואלה מחמיצים את האופן שבו בלוט מתאמץ לנרמל תהליכים דרמטיים אחרים בשטח, שיובילו את ישראל לאותו אבדון מוסרי ומדיני. האלוף, ולא בפעם הראשונה, ניצל את ההזדמנות כדי לשבח את ״החוואים ואנשי ההתיישבות״ ועל מנת להפריד בין ״חלוצים אמיתיים״ (״החוואים״) ל״אלה שמתחפשים לחלוצים אמיתיים״ (״הפורעים״). לדבריו, שנשמעו כמו פרודיה על פרסומת מיתולוגית לחומוס, ״את התיישבות בארץ ישראל לא עושים מתוך שנאה לאחר, אלא מתוך אהבה לעם ולארץ״. ובכן, עם כל הכבוד, אם חווה או מאחז מוקמים באופן לא חוקי, יוצרים עוד נקודת חיכוך, דורשים עוד משאבים, מהווים מכשול בפני הסדר מדיני ומבססים אפרטהייד, זה לא משנה מהו הרגש מאחורי ה׳״התיישבות״ - היא תוביל בדיוק לאותו מקום.

בלוט משתמש בנגע הטרור היהודי כדי לבצע רומנטיזציה לסוגיית החוות, שהיא בעצמה חלק מאובדן הבלמים של מדינת ישראל

כלומר, לא רק שההצהרות של בלוט נגד הטרור היהודי הן כבר מזמן לא יותר מאשר מסי שפתיים חלולים - ואפילו בית המשפט העליון חושב ככה ולכן שלח אותו לעשות שיעורי בית; הוא משתמש בנגע הטרור היהודי כדי לבצע רומנטיזציה לסוגיית החוות, שהיא בעצמה חלק מאובדן הבלמים של מדינת ישראל בגדה המערבית. אין אלא להניח שזוהי גם עמדת הרמטכ״ל: כשהוא רוצה להסתייג מדברים שאומר קצין בכיר, ועוד כזה שכל העולם עוקב אחריו בשבע מאות עיניים, הוא יודע מצוין כיצד לעשות זאת.