ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, קרא פעם נוספת לישראל להשתחרר מתודעת המלחמה המתמדת ולהתמקד בדיפלומטיה כלכלית. קושנר קשר בריאיון בין המלחמה בעזה לעלייה באנטישמיות בעולם, וטען כי חלק ניכר מהשנאה מקורו בעזה וכי יהיה קשה להתגבר עליה עד לפתרון הסוגיה. לדבריו, על ישראל להוכיח כי היא נאבקת בטרור ולא בעם הפלסטיני, באמצעות שיקום הרצועה לאחר פירוזה. הוא הציע שישראל ומצרים יקימו במשותף מרכזי נתונים ומיזמי אנרגיה בסיני. כשנשאל אם כהונה של גדי איזנקוט כראש הממשלה תקל על יישום תוכנית טראמפ לעזה, שיבח את התבטאויותיו בנושא ואמר כי גם בנימין נתניהו מסוגל לממש את התוכנית, אף שאינו תמיד מקל על האמריקנים.