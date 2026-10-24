(צילום: מועצת אוקטובר)





שלושה ימים לפתיחת הקלפיות ברחבי הארץ, וברקע דרישת משפחות שכולות ונפגעי 7 באוקטובר להקים ועדת חקירה ממלכתית לחקר המחדל, נערכת הערב (מוצאי שבת) עצרת בכיכר החטופים בתל אביב בהובלת "מועצת אוקטובר", שמאגדת שורדי שבי, משפחות שכולות וניצולים מהטבח. אלפי בני אדם משתתפים בעצרת, ששמה "בשבילם", שאליה הגיעו בין השאר יו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. ynet מעביר את העצרת בשידור חי .

גלריה העצרת בתל אביב, הערב ( צילום: דנה קופל )

שלטים נגד רה"מ נתניהו בעצרת ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

איזנקוט מגיע לכיכר בתל אביב ( צילום: דנה קופל )

ליברמן עם רפי בן שטרית, אביו של אלרואי ז"ל ומספר 2 במפלגתו ( צילום: מועמת אוקטובר )

בעצרת משתתפים בין השאר הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי דנינו ז"ל שנרצח בשבי חמאס; זולי גיונגיושי, הדוד שאימץ את שורדת השבי אביגיל עידן ושני אחיה אחרי שהוריהם רועי וסמדר עידן ז"ל נרצחו ב-7/10; שורדת השבי דניאל אלוני; מלי זנדר, שבתה נועה ז"ל נרצחה בפסטיבל הנובה ליד רעים; סיגל ומנשה מנצורי, הוריהם של נורל ורויה ז"ל שנרצחו בנובה; ויקי כהן, אימו של שורד השבי נמרוד כהן; ויעל אדר, שבנה תמיר ז"ל נחטף ונרצח.

כמו כן, בעצרת ישתתף גם עומר אוחנה, בן זוגו של שגיא גולן ז"ל שנפל בקרב בבארי ב-7 באוקטובר; תומר זיסר, אלמנתו של עילי ז"ל שנפל ב-7/10; תמר אדרי, אחותו של עידו אדרי ז"ל שנפל בנובה; נגה ברעם, שאחיה נטע ז"ל נפל בנחל עוז ב-7 באוקטובר; אייל אשל, שבתו התצפיתנית רוני ז"ל נפלה בחמ"ל במוצב נחל עוז בבוקר המתקפה; ורפי בן שטרית, אביו של אלרואי ז"ל שנפל בקרב הבלונאים בנחל עוז, ומס' 2 של ליברמן ברשימת ישראל ביתנו לכנסת.

הרב אלחנן דנינו, אביו של אורי ז"ל שנרצח בשבי, נשא דברים ראשון: "אני חש חובה להודות למאות האלפים שיצאו בכל שבוע לרחובה של עיר והפגינו סולדיריות עמוקה, שריגשה וחיזקה אותנו משפחות החטופים. שלוש שנים וקצת אחרי אותו יום מר ונמהר, בו נחטפו, נטבחו, נשרפו, נאנסו ונרצחו בנינו ובנותינו, אחינו ואחיותינו, ועדיין ההנהגה לא קיבלה את ההחלטה לקיים את הדבר החשוב וההכרחי ביותר: חקר האמת".

הרב דנינו פנה למי שלא הגיע לעצרת: "אתם בבית צריכים לדרוש בדיוק את מה שאנחנו דורשים - ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כולם. זו חובה עבור עתידכם ועתידנו, עבור עתיד ילדיכם וילדינו, עבור חיילינו. מי שמתחמק מהקמת ועדת חקירה ממלכתית, כנראה שיש לו סיבה לכך. 3 שנים ועדיין לא מצאו זמן להקים ולו ועדת חקירה פרלמנטרית או ממשלתית. כנראה יש מה להסתיר".

העצרת בתל אביב ( צילום: Jack GUEZ / AFP )

מוקדם יותר, ב"מועצת אוקטובר" פנו במכתב למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי בעקבות "התרעות על ניסיונות של גורמים הקשורים לקואליציה לשבש את העצרת", כלשון המכתב. המשפחות טענו כי קיבלו מידע מגורמים מוסמכים ומראשי מפלגות המתמודדות לכנסת על היערכות לכאורה של גורמים הקשורים במישרין או בעקיפין למפלגות הקואליציה "לעורר פרובוקציות, להחדיר שלטים ודגלים שאינם מטעם המארגנים ולפגוע במסר העצרת". הן קראו להיערכות משטרתית מוגברת ומניעה מראש של כל ניסיון לשבש את האירוע.