רוכב אופנוע כבן 30 נהרג היום (ראשון) בתאונת דרכים בכביש 50, סמוך לאזור תעשייה עטרות שליד ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשמצבו קשה, אך בהמשך המשטרה מסרה כי נקבע מותו.
הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב ירושלים בשעה 14:30. פרמדיק מד"א נדב טייב, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא סובל מחבלות בכל חלקי גופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל סיוע בהנשמה ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".
שוטרי תחנת לב הבירה של המשטרה קפצו לזירת התאונה, ובוחני תאונות הדרכים של מחוז ירושלים הגיעו גם הם למקום והחלו בחקירת נסיבותיה.