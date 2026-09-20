רוכב אופנוע כבן 30 נהרג היום (ראשון) בתאונת דרכים בכביש 50, סמוך לאזור תעשייה עטרות שליד ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשמצבו קשה, אך בהמשך המשטרה מסרה כי נקבע מותו.

רוכב אופנוע כבן 30 נהרג היום (ראשון) בתאונת דרכים בכביש 50, סמוך לאזור תעשייה עטרות שליד ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשמצבו קשה, אך בהמשך המשטרה מסרה כי נקבע מותו.

רוכב אופנוע כבן 30 נהרג היום (ראשון) בתאונת דרכים בכביש 50, סמוך לאזור תעשייה עטרות שליד ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שערי צדק בעיר כשמצבו קשה, אך בהמשך המשטרה מסרה כי נקבע מותו.