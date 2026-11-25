בתום דיון סוער במיוחד אישרה הבוקר (רביעי) הוועדה המיוחדת לביטול חוק השידורים של השר שלמה קרעי את ההצעה לקריאה ראשונה ברוב של שבעה תומכים מול שישה מתנגדים.
אחרי שלוש קריאות הורחק מהדיון שר התקשורת קרעי, שתקף את הייעוץ המשפטי של הכנסת: "תמשיכו לדרוס אותנו. זו הרמיסה של הכנסת, זו שגית אפיק (יועמ"שית הכנסת - א"א) שדורסת את הכנסת. מדובר בייעוץ משפטי פוליטי". יו"ר הוועדה, ח"כ איתן גינזבורג (ישר!), קרא לו לא לפוצץ את הדיון: "אתה לא תשתלט על הכנסת. אתה רגיל לזה, אבל המסיבה שלך נגמרה".
כדי לאפשר את המשך ההצבעות בוועדה ולא לעכב אותן, יו"ר הכנסת מתן כהנא (ישר!) הוציא את מליאת הכנסת להפסקה מיד לאחר שנפתחה. זאת משום שעל פי תקנון הכנסת אסור לקיים הצבעות בוועדות ובמליאה במקביל.
ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית) יצא נגד המהלך בוועדה, ואמר כי "מעולם המליאה לא יצאה להפסקה במהלך דיון כדי שאני אספיק הצבעה. זה תיקון, זה שינוי". גינזבורג השיב לו: "תפנה ליו"ר הכנסת". אופיר כץ (הליכוד) הצטרף, ואמר כי "אין יותר ייעוץ משפטי פה, תפנה ליושב ראש, אין ייעוץ משפטי. דורסים גם אותו".
בשבוע שעבר עברו בקריאה טרומית הצעות החוק לביטול חוק השידורים, החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים והחוק להחלשת הייעוץ המשפטי לממשלה. חוק השידורים של קרעי אושר ביולי האחרון, לקראת פיזור הכנסת ה-25. החוק, למעשה, נועד לאפשר הקמת ערוצי חדשות חדשים כמעט ללא רגולציה, ומבטל את ההפרדה המובנית בין בעלי הערוצים לחברות החדשות.
אחד מסעיפי החוק נגע להקמת יישומון ממשלתי שבו יהיה אפשר לקבל את כל ערוצי החדשות בחינם, וספקי התכנים כמו הוט, יס ופרטנר יחויבו לשבץ את ערוצי החדשות לצד שאר הערוצים.
קידום החוק אושר עוד בספטמבר אשתקד בוועדת השרים לחקיקה, חרף אזהרה חריפה מצד היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה שהדגישה כי "ההצעה כוללת הסדרים שיוצרים סיכונים מוגברים לדמותה של התקשורת החופשית בישראל, שהיא חלק בלתי נפרד מצביונה הדמוקרטי של המדינה. לפי ההסדרים הנכללים בהצעה כפי שמוכרים לנו, יש חשש ממשי להשפעה ולמעורבות מסחרית ופוליטית משמעותית בעבודת גופי התקשורת בכלל ובשידורי החדשות בפרט".