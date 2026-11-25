אחרי שלוש קריאות הורחק מהדיון שר התקשורת קרעי, שתקף את הייעוץ המשפטי של הכנסת: "תמשיכו לדרוס אותנו. זו הרמיסה של הכנסת, זו שגית אפיק (יועמ"שית הכנסת - א"א) שדורסת את הכנסת. מדובר בייעוץ משפטי פוליטי". יו"ר הוועדה, ח"כ איתן גינזבורג (ישר!), קרא לו לא לפוצץ את הדיון: "אתה לא תשתלט על הכנסת. ​אתה רגיל לזה, אבל המסיבה שלך נגמרה".