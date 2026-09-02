יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בוועידת "זמן הכרעה: דמוקרטיה וחברה" של ynet ו-"ידיעות אחרונות" בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה כי הוא לא יתאחד עם יו"ר ישר! גדי איזנקוט. ליברמן אמר כי "הפער ביני לאיזנקוט הוא משמעותי ואני חושב שבניגוד לאחרים אני מדבר באופן ברור. הניסוח המעורפל מאוד שלו לא מקובל עליי. כשאומרים לו - אתה פוסל ישיבה עם נתניהו? 'לא פוסל'. ישיבה עם ש"ס או יהדות התורה? 'לא פוסל'. אין דבר כזה". על השאלה אם איזנקוט צריך לקלוט מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, אמר ליברמן: "אין ספק, אחרת נפסיד שלושה עד ארבעה מנדטים".