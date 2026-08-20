פרקליטות מחוז תל אביב הגישה היום (חמישי) לבית המשפט המחוזי בעיר, כתב אישום נגד רפאל שרגא, בן 51 מבת ים, בגין אונס בנסיבות מחמירות וביצוע עבירות מין בצעירה בת 19 עם לקות שכלית, לפני שבועיים במלון דירות בבת ים.
מכתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד נועה רשתי, עלה הצעירה נכנסה לבית קפה "ארומה" בבת ים, כשבאותה עת ישב שם שרגא עם חברו. הוא הבחין בצעירה, קרא לה לשבת איתם והציג עצמו בפניה כשלמה, מסאז'יסט בן 28. תוך כדי השיחה הציע "לפנק אותה במסאז'" ולמרות שסירבה - המשיך להציע לה שתבוא איתו לדירתו בטבריה.
לאחר שהשיבה כי אינה מתרחקת מהמרכז, ניצל את לקותה השכלית ואמר לה כי ישכור עבורם חדר במלון במרכז. הצעירה אמרה שהיא לא מעוניינת ומעדיפה שילכו לטייל בבת ים. בהמשך, יצאו יחד מבית הקפה והלכו לגינה סמוכה. מיד לאחר מכן, הזמין שרגא חדר במלון בבת ים והם נסעו יחד ברכבו. בשל לקותה השכלית, חשבה הצעירה בתמימותה כי במלון הוא יעשה לה מסאז', ואמרה לו שהיא לא מכירה אותו ושהיא לא רוצה להוריד בגדים.
על פי הפרקליטות, במהלך הנסיעה אנס שרגא את הצעירה וביצע בה מעשים מגונים. כשהגיעו לבית המלון, אנס אותה שוב בכמה הזדמנויות, גרם לה חבלה גופנית, תוך שהוא סטר לה והכאיב לה. במהלך השהות בחדר, בני משפחתה של הצעירה התקשרו אליה מספר פעמים ושרגא הורה לה שלא לענות. משענתה לבסוף, בני משפחתה חשו במצוקתה והזעיקו משטרה, ושרגא נמלט מהמלון.
כתב האישום מייחס לשרגא עבירות של אינוס בנסיבות מחמירות שלא בהסכמה ותוך ניצול לקות שכלית, אינוס שלא בהסכמה ותוך ניצול לקות שכלית, מעשה מגונה בנסיבות אינוס שלא בהסכמה ותוך ניצול לקות שכלית, ועבירה של גרימת מעשה מגונה בנסיבות אינוס שלא בהסכמה ותוך ניצול לקות שכלית.
עו"ד גיל פרידמן, שמייצג מטעם הסנגוריה הציבורית את הנאשם, אמר: "מרשי מכחיש את העבירות המיוחסות לו וטוען שהכל היה בהסכמה מלאה" .