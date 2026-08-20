אישום: ניצל את הלקות השכלית של בת ה-19 ואנס אותה במלון הדירות בבת ים

קשה לקריאה: רפאל שרגא נאשם כי ניצל את מצבה של הצעירה כדי שתבוא איתו למלון הדירות בתואנה כי הוא מסאז'יסט. על פי החשד, על אף שהביעה התנגדות כמה פעמים, הוא אנס אותה ברכבו ושוב כשהגיעו לחדר ששכר, תוך שהוא סוטר ומכאיב לה - והורה לה לא לענות לשיחות של בני משפחתה