המשטרה ושב"כ עצרו בשעות הלילה את היועץ הפוליטי והפעיל החברתי עבד אבו שחאדה, שעבד בעת האחרונה גם ברשת "אל-ג'זירה" הקטארית - והוא קרוב משפחתו של יו"ר בל"ד סאמי אבו שחאדה. לאחרונה שב היועץ מקטאר, שם ערך ריאיון עם חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה - וסנגוריו טוענים כי זו הסיבה למעצרו, על אף שבריאיון אין התבטאויות פליליות. הוא חשוד במגע עם סוכן חוץ, ומעצרו הוארך בחמישה ימים. שמו עלה גם בפרשת בל"ד והכסף הקטארי, שבה נחתמו ב-2021 הסדרי טיעון שבמסגרתם הורשעו בכירי בל"ד. למרות ששמו עלה, עבד לא נחשד בפרשת בל"ד והכסף הקטארי, ובשלב הזה לא ידוע האם יש קשר בין שתי הפרשות.