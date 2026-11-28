המשטרה עיכבה שלושה ישראלים, שני חיילים בשירות סדיר ובן משפחתם בשנות ה-20 לחייהם, בעקבות דיווח על ירי בכפר הפלסטיני א-תאווני שבדרום הר חברון. כתוצאה מהירי, פונה מהמקום פלסטיני שנפצע בכתפו להמשך טיפול רפואי. בתיעודים מהכפר נראה ירי תוך צעקות של פלסטינים שלא נראים בסרטון. תיק החקירה יועבר להמשך טיפול המשטרה הצבאית החוקרת. בתוך כך, סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא", דיווחה כי באירוע נוסף מתנחלים השתלטו היום על שלושה בתים בכפר אל-מאלחה, סמוך לעיירה זעתרה, מזרחית לבית לחם. לפי מקור ביטחוני פלסטיני, המתנחלים תקפו תושבים, השתלטו על בתיהם של האחים מוראד, חליפה ומחמוד מוחמד ג'דאל והכו אותם, וגרמו לפציעתם.