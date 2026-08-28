בשירות המטאורולוגי עדכנו כי לפי המודלים המעודכנים צפויים גשמים חלשים ומצומצמים יותר בין שבת לראשון, בניגוד לתחזיות הקודמות. גשם ירד במישור החוף הצפוני והמרכזי, אבל הכמויות החזויות נראות נמוכות מאלה שנראו עד כה. מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, הסביר כי "מערכת הגשם העוצמתית אשר הייתה צפויה להביא כמויות משקעים גדולות של עשרות מ״מ לישראל, בעיקר במישור החוף ובשפלה, לא תגיע ותיוותר במימי הים התיכון. אנחנו נקבל גשמים שעדיין חריגים לאוגוסט, אבל בכמות קטנה מהצפוי וכאלה שלא יגרמו לשיבושים והצפות".