מפגינים פרו-פלסטינים שרפו אתמול (שישי) דגלי ישראל וארה"ב במהלך מחאה בבירת איטליה, רומא. לפי דיווחים איטלקיים, אלפי מפגינים קראו להטיל חרם על ישראל במסגרת מחאת סטודנטים, תחת הכותרת "יום ללא מלוני".

בלב רומא: מפגינים שרפו דגלי ישראל וארה"ב ( צילום: מתוך SKYTG24 )





"כסף לבתי ספר, לא למלחמה", קראו המפגינים, שמספרם לדברי מארגני המחאה היה כ-20 אלף. "פחות נשק, יותר זכויות". המחאות התמקדו במדיניות הממשלה של ג'ורג'ה מלוני, בעיקר סביב נושא ההוצאות הצבאיות וזכויות בתחום החינוך. בין היתר מחו נגד רפורמות בבתי ספר ומגבלה על כמות זרים בשיעורים.

בנוסף לשריפת הדגלים הניפו דגלי פלסטין, הציתו והפכו פחים והדליקו זיקוקים. המפגינים צעדו מאזור הקולוסיאום, דרך מרכז העיר ועד למשרד החינוך שבשכונת טרסטברה. הם קראו נגד שר החינוך ג'וזפה ולדיטרה, ומסרו: "הוא לא יכול לטמון את ראשו בחול ולברוח בלי סוף. הבעיות העומדות בפני בתי הספר הן עצומות, המצב דרמטי, אנו רוצים שישמעו אותנו עכשיו. הצעד הבא של הסטודנטים הוא השביתה הכללית ב-30 באוקטובר".

ההפגנה מגיעה לאחר ימים מתוחים בבתי הספר של רומא, בצל המחאות בשבועות האחרונים בצרפת ובספרד. בין הסוגיות שחולקים עליהן סטודנטים נמנים תנאי בית הספר, חוסר מימון ומה שהם מתארים כפירוק הדרגתי של הזכות לחינוך. לפי הדיווחים באיטליה, התנועה דורשת להקצות משאבים רבים יותר לחינוך ולבנייני בתי ספר - על חשבון העלייה בהוצאות הצבאיות.

בלב רומא: מפגינים שרפו דגלי ישראל וארה"ב ( צילום: REUTERS/Francesco Fotia )

המחאות התרחשו כאמור לא רק בבירה רומא. בטורינו הושלכו אבנים וביצים לעבר המשטרה, בוורונה גם כן הוצתו פחים ואף קורקינט חשמלי, ו-20 תלמידים מתחת לגיל 18 נעצרו בחשד להשלכת חפצים וחסימת כבישים. הפגנות התקיימו גם בג'נובה, ונציה, פדובה, טרוויזו וקליארי. בנוסף, דווח על שימוש ב"מטעני חבלה מאולתרים".

שר החינוך ולדיטרה תיאר את ההפגנות כ"חוליגניזם פוליטי": "מה שאנו עדים אינו ביטוי של התנגדות דמוקרטית או סוג של מחאה לגיטימית, אלא אלימות מוחלטת שאין לה שום קשר לזכותם של התלמידים להשמיע את קולם". סגן ראש הממשלה מתאו סלביני תקף את המפגינים אף יותר: "אלו לא תלמידים. הם פושעים ועבריינים".