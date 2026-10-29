שר החוץ גדעון סער נפגש במהלך התקופה האחרונה בחשאי בביתו שבנס ציונה עם שר החוץ של צרפת ז'אן-נואל בארו. הפגישה נערכה ב-7 באוקטובר, בעת שבארו שהה בישראל. כך נודע ל-ynet.

סער ובארו ( צילום: שלומי אמסלם, לע״מ )

בארו הגיע ארצה לביקור שהוגדר באופן רשמי כפרטי ולא כפוליטי, כדי להשתתף באירועי ההנצחה ליום השנה לטבח. במסגרת הביקור סייר בכיכר החטופים בתל אביב ונאם בטקס הזיכרון באתר הנובה. הצרפתים הדגישו אז כי הוא לא ייפגש עם אף גורם ישראלי רשמי, לא עם שר החוץ ולא עם ראש הממשלה.

כעת נחשף כי שני השרים דווקא נפגשו בחשאי. דבר קיומה של הפגישה לא פורסם וגם לא יצאה תמונה ממנה.

למרות המתיחות הדיפלומטית בין המדינות, הערוץ בין ירושלים לפריז נותר פתוח, ויש גם נקודות אור ביחסים כמו התנגדות צרפת להחרמת ישראל באירוויזיון, שזכתה להערכה בירושלים.