בסוף חודש אפריל התייחס הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר לתופעת הביזה בצה"ל. "תופעת הביזה, אם קיימת, היא בזויה ועלולה להכתים את צה"ל כולו. אם והיו אירועים כאלה נחקור אותם. לא נעבור על כך לסדר היום", הצהיר אז בכנס לפיקוד הבכיר בצה"ל. עוד הנחה את מפקדי הגדודים להגיש בתוך שבוע דוח מפורט על מצב היחידה בנושא, כשבמקרים שבהם יימצאו עדויות לעבירות ביזה - אלו יועברו לטיפול מצ"ח במישור הפלילי.

עם זאת, נתוני חקירות מצ"ח שנפתחו לא פורסמו. בעקבות פניית "ידיעות אחרונות" ו-ynet, הגישה “התנועה לחופש המידע" בקשה לקבל את נתוני חקירות מצ”ח שנפתחו בגלל מקרי ביזה בלבנון ובעזה - וכעת הנתונים נחשפים.

גלריה הרמטכ"ל בכנס לפיקוד הבכיר באפריל ( צילום: דובר צה"ל )

על פי תשובת צה"ל, החל משנת 2023 ועד למחצית 2026 נפתחו במצ"ח 25 חקירות בחשד לעבירות ביזה ברצועת עזה - 3 בשנת 2023, 19 בשנת 2024, 2 בשנת 2025, ו אחת עד מחצית שנת 2026. מתוך חקירות אלו הוגשו שני כתבי אישום בלבד – שניהם בשנת 2025 – שהסתיימו בהסדרי טיעון: במקרה אחד הורשע הנאשם בעבירת ביזה, ובמקרה השני הומר האישום והוא הורשע בעבירה פחותה של גניבה.

באשר לגזרה הצפונית – שם הפעילות הקרקעית של צה"ל החלה רק בסוף שנת 2024 – נפתחו שני תיקי חקירה בלבד בגין חשד לעבירות ביזה בשטח לבנון - תיק אחד בשנת 2024 ותיק אחד בשנת 2025, אך לא הוגשו בהם כתבי אישום.

למעשה, הנתונים מציגים פער משמעותי בין כמות החקירות לאישומים בפועל. מתוך 27 חקירות של המשטרה הצבאית החוקרת שנפתחו בגין ביזה בשתי הגזרות יחד, רק שני מקרים (כשבעה אחוזים) הגיעו לכדי כתב אישום. נתון זה עלול להעיד על קושי באיסוף ראיות בשטח, או על עדיפות נמוכה שניתנת למיצוי הדין בתיקים אלו.

מצ"ח פתחה 27 תיקים בחשד לעבירות ביזה בעזה ובלבנון ( צילום: בראל אפרים )

גם שני המקרים שכן הגיעו לכתב אישום הסתיימו בהסדרי טיעון, כשבאחד מהם אף הומרה עבירת הביזה לעבירת גניבה "רגילה", מה שמערער את הניסיון האמיתי להוקיע את התופעה. בנוסף, ניכרת ירידה במספר החקירות לאורך השנים. בעוד בשנת 2024 נרשם שיא במספר החקירות (19 תיקים), בשנים 2025 ומחצית 2026 המספרים צנחו באופן חד. הדבר יכול להעיד על צמצום התופעה הבזויה או על צמצום בדיווחים, אך גם על שינוי במדיניות הפתיחה בחקירה מצד הפרקליטות הצבאית.

"את הפער שנחשף כעת בין העבירות בשטח לבין אי-העמדה לדין של חיילים ניתן היה לגלות רק בהליך חופש המידע", אמר עו"ד הידי נגב, מנכ"ל "התנועה לחופש המידע". "מכעיס שצה"ל נלחם דווקא בפרסום המידע, ולא בעבירות פליליות והתרופפות המשמעת. טוב יעשו בצה"ל אם יתנהלו בשקיפות ויפרסמו מידע באופן יזום".

לוחמים העידו: "לקחו הכול - נשקים, מזכרות ותכשיטים"

בכתבה ש פורסמה במאי 2026 ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" נחשפו עדויות לוחמים לגבי מקרים שבהם היו עדים לאירועי ביזה: "פגשנו כוחות מילואים רבים בגבול, הם פשוט לקחו הכול. נשקים, מזכרות, תכשיטים, שמיכות, תמונות. בעזה מישהו עלה למשאית עם ספה, היה שם ריב מטורף. אנחנו מנענו את זה. לפני 7 חודשים, בשטחי הכינוס של עזה, כל פלוגה הקימה לעצמה אזור משלה, מלא בציוד מהרצועה, כולל סלונים", סיפר אז רס"ר (במיל') א'.

מוצב צה"ל בצד הישראלי של הקו הצהוב ( צילום: רוני גרין שאולוב )

סרן (במיל') א' תיאר באותה כתבה: "ראיתי לוחמי הנדסה נכנסים לחנות למוצרי טבק, מרוקנים אותה לגמרי ולוקחים הכול למגנן. ארגזים שלמים, פקטים. לא ראיתי מפקדים שמתייחסים או מעירים על זה. בתור מזכרות נלקחו גם פריטים עם סממנים פלסטיניים או של חמאס. צעיפים של פלסטין, חולצות משטרה צבאית. גם אז לא נאמר דבר".

בחודש שעבר נעצר חייל מילואים מנתיבות שהחזיק בביתו קלצ'ניקוב, רובה צלפים ותחמושת . בבקשת המעצר של בית הדין הצבאי הוצג חשד לעבירות של ביזה, הוצאת נשק מרשות הצבא, עבירות בנשק והתנהגות שאינה הולמת. בהמשך, בבית המשפט, המשטרה הודיעה כי החשד המיוחס לו הוא סחר והחזקת אמצעי לחימה בלתי חוקיים - כשסעיף הביזה נעלם.