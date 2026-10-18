יו"ר מפלגת "ישר!" גדי איזנקוט תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו שפרסם את "תפיסת הביטחון" שלו עשרה ימים לפני הבחירות. לפי איזנקוט, נתניהו החליט לעשות זאת "שלוש שנים אחרי המחדל והאסון החמורים בתולדות ישראל, כשכל זירות המלחמה פתוחות. שני דפים חלולים, מלאים בסיסמאות שבינן ובין תפיסת ביטחון אין דבר וחצי דבר. לכן אזכיר לנתניהו: ב-7/10/23 התרחש המחדל הגדול ביותר מקום המדינה. אותו מחדל שהוא מנסה בכל דרך לקבור, מסרב לחקור וללמוד ממנו כדי למנוע את האסון הבא. באותו הלילה, נתניהו הגדיר ארבע מטרות מלחמה, בכולן הוא נכשל למרות הישגי כוחות הביטחון והקרבת העם בישראל".