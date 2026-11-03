לאחר שהשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר טען כי המפכ״ל דני לוי הורה להפעיל אלימות קשה נגד מפגינים חרדים ואף ביקש ״לראות דם״, סגל הפיקוד הכללי פרסם מכתב תמיכה חריג בלוי, שבו הם דוחים בתוקף את טענותיו של בן גביר. במכתב, שעליו חתומים ניצבי המשטרה, נכתב: ״אנו מבקשים להביע את תמיכתנו המלאה והבלתי מסויגת במפכ״ל ולדחות בתוקף את הטענות החמורות שהושמעו כלפיו. מעולם לא שמענו מפיו הנחיה או אמירה הקוראת להפעלת אלימות שלא כדין כלפי אזרחים או מפגינים, מכל מגזר שהוא. נהפוך הוא. לא ניתן יד לניסיונות לערער את עצמאותה המקצועית של משטרת ישראל או לפגוע במפקדיה ובשוטריה״.