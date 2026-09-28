לפחות 62 בני אדם נהרגו בעקבות גשמים עזים והצפות במדינת המחוז אוטאר פרדש שבצפון הודו בשלושת הימים האחרונים. כך מסרו גורמים רשמיים במדינה. בנפאל השכנה, 21 בני אדם נהרגו באירועים הקשורים למזג האוויר הקשה החל מיום חמישי, כך דיווחה הסוכנות הלאומית לניהול אסונות. במקביל, במיאנמר השיטפונות גרמו למותם של שמונה בני אדם, וכ-30 עדיין נעדרים. כך אמר ראש ארגון חילוץ מתנדבים לסוכנות הידיעות AFP. בבנגקוק, בירתת תאילנד, הגשמים נחלשו אתמול, אך ההצפות נמשכו במספר אזורים נמוכים. דווח על לפחות שמונה הרוגים ברחבי המדינה ב-10 הימים האחרונים.