על פי הנתונים הרשמיים שפרסם משרד התיירות בנפאל, 384 תיירים נעדרים. 291 מתוכם הגיעו בין היתר מהודו, ארה"ב, בריטניה ומלזיה. לעת עתה לא ידוע על נעדרים או נפגעים ישראלים.

על פי הנתונים הרשמיים שפרסם משרד התיירות בנפאל, 384 תיירים נעדרים. 291 מתוכם הגיעו בין היתר מהודו, ארה"ב, בריטניה ומלזיה. לעת עתה לא ידוע על נעדרים או נפגעים ישראלים.

על פי הנתונים הרשמיים שפרסם משרד התיירות בנפאל, 384 תיירים נעדרים. 291 מתוכם הגיעו בין היתר מהודו, ארה"ב, בריטניה ומלזיה. לעת עתה לא ידוע על נעדרים או נפגעים ישראלים.

השיטפונות היכו קשות במחוז ראסווה, שחווה אסון דומה באוגוסט בשנה שעברה, כאשר אגם קרחוני בטיבט הסמוכה עלה על גדותיו עקב הטמפרטורות הגבוהות באזור ההררי. 9 בני אדם נהרגו אז והוסב נזק לתשתיות חיוניות, בהם גשר שחיבר בין נפאל לטיבט.

השיטפונות היכו קשות במחוז ראסווה, שחווה אסון דומה באוגוסט בשנה שעברה, כאשר אגם קרחוני בטיבט הסמוכה עלה על גדותיו עקב הטמפרטורות הגבוהות באזור ההררי. 9 בני אדם נהרגו אז והוסב נזק לתשתיות חיוניות, בהם גשר שחיבר בין נפאל לטיבט.

השיטפונות היכו קשות במחוז ראסווה, שחווה אסון דומה באוגוסט בשנה שעברה, כאשר אגם קרחוני בטיבט הסמוכה עלה על גדותיו עקב הטמפרטורות הגבוהות באזור ההררי. 9 בני אדם נהרגו אז והוסב נזק לתשתיות חיוניות, בהם גשר שחיבר בין נפאל לטיבט.