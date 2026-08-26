מאות בני אדם דווחו כנעדרים נפאל, לאחר ששיטפונות עזים הכו היום (רביעי) בצפון המדינה. עד כה אושר כי לפחות 22 בני אדם נהרגו בשיטפונות, שפרצו עקב מפולת של קרח והסבו נזק כבד לכפרים ולתשתיות בסביבתם.
לפי הדיווחים, נהר הבהוטקושי עלה על גדותיו וגל המים גרם להרס רב בכמה כפרים סמוכים, ופגע גם בכבישים וב"פרויקטים הידרו אלקטריים", כך לפי גורמים רשמיים במדינה. "ביקשנו סיוע מהודו ומסין במאמצי החילוץ", אמר דובר הממשלה.
על פי הנתונים הרשמיים שפרסם משרד התיירות בנפאל, 384 תיירים נעדרים. 291 מתוכם הגיעו בין היתר מהודו, ארה"ב, בריטניה ומלזיה. לעת עתה לא ידוע על נעדרים או נפגעים ישראלים.
השיטפונות היכו קשות במחוז ראסווה, שחווה אסון דומה באוגוסט בשנה שעברה, כאשר אגם קרחוני בטיבט הסמוכה עלה על גדותיו עקב הטמפרטורות הגבוהות באזור ההררי. 9 בני אדם נהרגו אז והוסב נזק לתשתיות חיוניות, בהם גשר שחיבר בין נפאל לטיבט.
מומחי אקלים במכון מחקר בין-ממשלתי בקטמנדו העריכו כי השיטפונות נגרמו הפעם ממפולת שהגיעה מקרחון. הם ציינו כי יובל הלהנדה קהולה, הזורם אל נהר הבהוטקושי, הוצף עד לגדותיו היום. "הלהנדה קהולה עלה על גדותיו פעמיים תוך 14 חודשים", אמרו. "הפעם זה קרה בגלל מפולת של סלעי קרח מקרחון בצד הנפאלי, שחסמו את הנהר וגרמו לשחרור של שיטפון בזק במורד הזרם".
אזור ההימלאיה, שבו התרחש השיטפון, חוצה כמה מדינות וידוע כפגיע במיוחד לגשמים עזים, שיטפונות ומפולות בוץ וסלעים. זאת מאחר שהאזור מתחמם במהירות גדולה יותר מאזורים אחרים במסגרת מגמת התחממות האקלים בשנים האחרונות. מחקרים העלו כי אירועי מזג אוויר קיצוניים, בהם גלי חום, גשמים כבדים וקרחונים נמסים הפכו לתכופים יותר בהימלאיה.
איתמר אייכנר השתתף בהכנת הכתבה