משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים בחלק מהאזורים בכרמיאל, בעקבות קבלת תוצאות תקינות ברוב נקודות הדיגום בעיר. בחלק מהאזורים בכרמיאל התושבים עדיין נדרשים להרתיח מים לפני שתייה, צחצוח שיניים, הכנת מזון ותרופות: אזור התעשייה כרמיאל; שכונת המייסדים ברחובות הגליל, צה"ל, החרוב, הזית, הגפן, התאנה, כלנית, העמק, משעול הסביונים, משעול הרקפות, החרוב, נרקיס; שכונה דרומית ברחובות משעול חצב, הפרחים 64-1, מורד הגיא - מספרים אי זוגיים 41-1; היכל התרבות; בית ההסתדרות; המתנ"ס העירוני; האצטדיון; הקונסרבטוריון; הספרייה; אוהל ברוך; המטווח; ופארק אופירה.