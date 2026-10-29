מששרד הבריאות מתריע מפני פפטידים לא חוקיים המשווקים להרזיה ולפיתוח גוף שעלולים לסכן את הבריאות. בין החומרים המשווקים: BPC-157 GHK-Cu, CJC-1295 ו-TB-500, וכן רטאטרוטייד (Retatrutide), חומר הנמצא בשלבי ניסויים קליניים לטיפול בהשמנה וטרם אושר לשיווק בישראל. חומרים אלה משווקים כפתרונות לירידה במשקל, לפיתוח גוף, לאנטי-אייג’ינג ולשיפור ביצועים ספורטיביים, אף שאינם מאושרים לשימוש בישראל. השימוש בחומרים אלה ממקורות לא מפוקחים עלול לגרום לנזקים בריאותיים חמורים, ובהם פגיעה בכבד ובכליות, הפרעות הורמונליות, ושיבושים ברמות הסוכר בדם. המשרד קורא לציבור לדווח על מכירה או שיווק של חומרים אלה באמצעות מוקד "קול הבריאות" בטלפון 5400*.