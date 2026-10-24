שריפה גדולה פרצה אמש (שישי) במבנה ההיסטורי שמכונה "קן הנשרים" - אתר נופש הררי ששימש בעבר את אדולף היטלר. המקום הפך מאז ליעד תיירותי פופולרי בבוואריה, שבדרום גרמניה. המשטרה מסרה כי לא היו נפגעים בשריפה וכי אדם נעצר בחשד למעורבות באירוע.

גלריה "קן הנשרים" עולה באש ( צילום: AFP )

( צילום: AFP )

( צילום: AFP )

כ-200 כבאים הוזעקו למקום כדי להשתלט על האש במבנה, ששוכן בגובה של יותר מ-1,800 מטרים. המבנה ממוקם מעל העיירה ברכטסגאדן (Berchtesgaden) שבהרי האלפים הבוואריים, והגישה אליו קשה במיוחד.

תיעוד שצולם זמן קצר לפני עלות השחר הראה את המבנה עולה כולו בלהבות, אם כי בהמשך נראה כי האש שככה אך עדיין ניתן היה להבחין בעשן המיתמר מן המבנה.

לדברי גורמי אכיפת החוק, גלאי עשן בתוך המבנה הפעיל את אזעקת כיבוי האש ביום שישי, בסביבות השעה 21:50 (שעון מקומי). עם קבלת ההודעה, הבחינו הכבאים בלהבות בעודם עושים את דרכם לזירה. בהגיעם למקום, הם מצאו את המבנה "אפוף כולו באש".

דוברת המשטרה, ליסה מאייר, הסבירה כי הגישה לאתר וביצוע פעולות הכיבוי היו משימות מורכבות. "ניתן להיכנס למבנה רק תוך שימוש בציוד מגן נשימתי כבד", הוסיפה. טרם ידוע מה גרם לפרוץ השריפה, אך דוברת המשטרה מאייר ציינה כי "מתנהלת חקירה פלילית". המשטרה ציינה עוד כי זמן קצר לאחר תחילת השריפה, "אדם חשוד משך את תשומת לבם של החוקרים".

אחר מאתרי הנופש המועדפים על היטלר, "קן הנשרים" ( צילום: BARBARA GINDL / APA / AFP )

המבנה שהוקם בין השנים 1937 ל-1938, היה חלק מ"האזור הסגור של הפיהרר" באוברזלצברג – אחד מאתרי הנופש המועדפים על היטלר. המקום נועד לשמש כאתר לקבלות פנים רשמיות עבורו, והוא ביקר בו לעיתים רחוקות מאוד. הכינוי "קן הנשרים" ניתן למקום, שנבנה מאבן ומגרניט במטרה להרשים דיפלומטים זרים, בשל מיקומו על שלוחה סלעית צרה המכונה "קֶלְשְטַיְין" (Kehlstein).