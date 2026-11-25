בפתח דיון קצר הקריאה ראש הרכב השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, הודעה דרמטית בפני היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. לפי דברי הרכב השופטים, ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 2000 (פרשת נתניהו - מוזס) ו-4000 (פרשת וואלה - בזק). הדיון עצמו היה קצר ביותר ונמשך כעשר דקות בלבד. בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש לחתור לסיום המשפט.
אלה הדברים המלאים שהקריאה השופטת פרידמן-פלדמן היום בדיון:
"יובהר כי אין בכך משום הבעת אי אמון בנציגי התביעה המופיעים לפנינו.
התייצבותה של היועצת המשפטית לממשלה נדרשת מאחר שמי שהחליט על הגשת כתב אישום וחתום על כתב האישום, הוא היועמ"ש, אף שהיה אז יועץ משפטי אחר; ומאחר שבסופו של דבר, היועמ"ש – כיום היא – מחליטה לגבי המשך ההליכים.
נקודת המוצא היא שלאחר סיום עדותו של מר נתניהו, ההליך הגיע לצומת בו נכון לדעתנו לבחון כיצד יש להמשיך. לטעמנו, האינטרס הציבורי מחייב מחשבה מחדש.
נציין כי ההערות הן ההתרשמות שלנו עד כה, לא כתבנו פסק דין.
אנחנו מבקשים לשקף איך אנו מבינים את הדברים, לשתף במחשבות ובתובנות שלנו.
הדברים אמורים במר נתניהו בלבד – שכן עדיין לא שמענו את הנאשמים האחרים.
המוקד הוא האישום הראשון (תיק 4000). נדמה לנו שאישום השוחד מעורר קשיים ניכרים.
ראשית, יסוד ה'בעד' נשען, בעיקרו, על הטענה בדבר הנחייה של מר נתניהו למר פילבר. הטענה מבוססת בעיקר על עדות פילבר. לכאורה, קשה לקבוע ממצאים עובדתיים על בסיס עדות זו, הן נוכח מהלך החקירה והשינוי בגרסה, והן נוכח נתונים אובייקטיביים שאינם מתיישבים איתה.
בנוסף, יש ספק רציני אם הוכחה הטענה של היענות חריגה. לא ברור ביחס למה נטענת החריגות. יש ספק רציני אם התשתית מבססת את הטענה.
יש גם ספק רציני אם הוכחה מודעות של מר נתניהו בזמן אמת לקיומה של היענות חריגה כנטען.
נוכח הספקות האמורים, גם ניגוד העניינים הנטען לגבי מר נתניהו מעורר קושי, גם בכל הנוגע לעבירה של הפרת אמונים.
לגבי אישום זה, אנו מעריכים שסיכויי ההרשעה נמוכים, במידה המצדיקה לשקול את הדברים מחדש.
אשר לאישום השני (תיק 2000), יש לנו ספק רציני אם המתואר בכתב האישום מגלה עבירה.
העבירה הנטענת נוגעת לכך שמר נתניהו לא חדל את השיח עם מר מוזס; קיים עמו שיח מפורט בעניין מרכיבי ההצעה; ונקט פעולות כחלק מהצגת אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני ובתפקידו הציבורי הרם, על מנת לקדם את החקיקה המיטיבה עם מר מוזס. נטען שהתנהלות זו של מי שמשמש בתפקיד הרם ביותר ברשות המבצעת, פוגעת באופן עמוק ויסודי בשלטון החוק, בטוהר המידות ובאמון הציבור.
יש לדעתנו סימן שאלה של ממש אם המסקנות הנורמטיביות הללו אכן נובעות מן התיאור העובדתי בכתב האישום, והאם מסקנות אלה עולות מהראיות שהובאו לפנינו.
עם זאת, הואיל ולא ניתנה למדינה הזדמנות לשטוח טיעון סדור בעניין, נראה לנו כי ככל שהמדינה מבקשת, ראוי שנקבל טיעון כזה טרם החלטה כיצד להתקדם. במסגרת טיעון כזה אנו מניחים שתהיה התייחסות גם לטענה בכתב האישום אודות שימוש בכוח המשרה לקבלת טובת הנאה אישית. גם כאן, לא ברור על פני הדברים כי המתואר בכתב האישום והראיות שהובאו מבססים את הטענה האמורה.
אנו סבורים כי הגענו לצומת שבו צריך לזקק את הדברים.
אשר לאישום השלישי (תיק 1000), להבנתנו (בכפוף לבקשה לחיקור דין), עיקר הראיות בפנינו.
נדמה לנו שניתן לחתור לסיום. אנו פתוחים לכל האפשרויות – צריך למצוא את הדרך הדיונית להגיע לשם.
לסיכום - אנו מציעים לשקול לוותר על האישום הראשון (4000). לגבי האישום השני (2000) מציעים לשמוע טיעון של הצדדים, ולהגיע לסיום והכרעה באישום השלישי (1000)".