בפתח דיון קצר הקריאה ראש הרכב השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, הודעה דרמטית בפני היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. לפי דברי הרכב השופטים, ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 2000 (פרשת נתניהו - מוזס) ו-4000 (פרשת וואלה - בזק). הדיון עצמו היה קצר ביותר ונמשך כעשר דקות בלבד. בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש לחתור לסיום המשפט.

בפתח דיון קצר הקריאה ראש הרכב השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, הודעה דרמטית בפני היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. לפי דברי הרכב השופטים, ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 2000 (פרשת נתניהו - מוזס) ו-4000 (פרשת וואלה - בזק). הדיון עצמו היה קצר ביותר ונמשך כעשר דקות בלבד. בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש לחתור לסיום המשפט.

בפתח דיון קצר הקריאה ראש הרכב השופטים במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, הודעה דרמטית בפני היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה. לפי דברי הרכב השופטים, ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 2000 (פרשת נתניהו - מוזס) ו-4000 (פרשת וואלה - בזק). הדיון עצמו היה קצר ביותר ונמשך כעשר דקות בלבד. בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה השופטת לבהרב מיארה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש לחתור לסיום המשפט.

התייצבותה של היועצת המשפטית לממשלה נדרשת מאחר שמי שהחליט על הגשת כתב אישום וחתום על כתב האישום, הוא היועמ"ש, אף שהיה אז יועץ משפטי אחר; ומאחר שבסופו של דבר, היועמ"ש – כיום היא – מחליטה לגבי המשך ההליכים.

התייצבותה של היועצת המשפטית לממשלה נדרשת מאחר שמי שהחליט על הגשת כתב אישום וחתום על כתב האישום, הוא היועמ"ש, אף שהיה אז יועץ משפטי אחר; ומאחר שבסופו של דבר, היועמ"ש – כיום היא – מחליטה לגבי המשך ההליכים.

התייצבותה של היועצת המשפטית לממשלה נדרשת מאחר שמי שהחליט על הגשת כתב אישום וחתום על כתב האישום, הוא היועמ"ש, אף שהיה אז יועץ משפטי אחר; ומאחר שבסופו של דבר, היועמ"ש – כיום היא – מחליטה לגבי המשך ההליכים.

נציין כי ההערות הן ההתרשמות שלנו עד כה, לא כתבנו פסק דין.

נציין כי ההערות הן ההתרשמות שלנו עד כה, לא כתבנו פסק דין.

נציין כי ההערות הן ההתרשמות שלנו עד כה, לא כתבנו פסק דין.

ראשית, יסוד ה'בעד' נשען, בעיקרו, על הטענה בדבר הנחייה של מר נתניהו למר פילבר. הטענה מבוססת בעיקר על עדות פילבר. לכאורה, קשה לקבוע ממצאים עובדתיים על בסיס עדות זו, הן נוכח מהלך החקירה והשינוי בגרסה, והן נוכח נתונים אובייקטיביים שאינם מתיישבים איתה.

ראשית, יסוד ה'בעד' נשען, בעיקרו, על הטענה בדבר הנחייה של מר נתניהו למר פילבר. הטענה מבוססת בעיקר על עדות פילבר. לכאורה, קשה לקבוע ממצאים עובדתיים על בסיס עדות זו, הן נוכח מהלך החקירה והשינוי בגרסה, והן נוכח נתונים אובייקטיביים שאינם מתיישבים איתה.

ראשית, יסוד ה'בעד' נשען, בעיקרו, על הטענה בדבר הנחייה של מר נתניהו למר פילבר. הטענה מבוססת בעיקר על עדות פילבר. לכאורה, קשה לקבוע ממצאים עובדתיים על בסיס עדות זו, הן נוכח מהלך החקירה והשינוי בגרסה, והן נוכח נתונים אובייקטיביים שאינם מתיישבים איתה.

בנוסף, יש ספק רציני אם הוכחה הטענה של היענות חריגה. לא ברור ביחס למה נטענת החריגות. יש ספק רציני אם התשתית מבססת את הטענה.

בנוסף, יש ספק רציני אם הוכחה הטענה של היענות חריגה. לא ברור ביחס למה נטענת החריגות. יש ספק רציני אם התשתית מבססת את הטענה.

בנוסף, יש ספק רציני אם הוכחה הטענה של היענות חריגה. לא ברור ביחס למה נטענת החריגות. יש ספק רציני אם התשתית מבססת את הטענה.

יש גם ספק רציני אם הוכחה מודעות של מר נתניהו בזמן אמת לקיומה של היענות חריגה כנטען.

יש גם ספק רציני אם הוכחה מודעות של מר נתניהו בזמן אמת לקיומה של היענות חריגה כנטען.

יש גם ספק רציני אם הוכחה מודעות של מר נתניהו בזמן אמת לקיומה של היענות חריגה כנטען.

העבירה הנטענת נוגעת לכך שמר נתניהו לא חדל את השיח עם מר מוזס; קיים עמו שיח מפורט בעניין מרכיבי ההצעה; ונקט פעולות כחלק מהצגת אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני ובתפקידו הציבורי הרם, על מנת לקדם את החקיקה המיטיבה עם מר מוזס. נטען שהתנהלות זו של מי שמשמש בתפקיד הרם ביותר ברשות המבצעת, פוגעת באופן עמוק ויסודי בשלטון החוק, בטוהר המידות ובאמון הציבור.

העבירה הנטענת נוגעת לכך שמר נתניהו לא חדל את השיח עם מר מוזס; קיים עמו שיח מפורט בעניין מרכיבי ההצעה; ונקט פעולות כחלק מהצגת אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני ובתפקידו הציבורי הרם, על מנת לקדם את החקיקה המיטיבה עם מר מוזס. נטען שהתנהלות זו של מי שמשמש בתפקיד הרם ביותר ברשות המבצעת, פוגעת באופן עמוק ויסודי בשלטון החוק, בטוהר המידות ובאמון הציבור.

העבירה הנטענת נוגעת לכך שמר נתניהו לא חדל את השיח עם מר מוזס; קיים עמו שיח מפורט בעניין מרכיבי ההצעה; ונקט פעולות כחלק מהצגת אפשרות של ממש שיעשה שימוש בכוחו השלטוני ובתפקידו הציבורי הרם, על מנת לקדם את החקיקה המיטיבה עם מר מוזס. נטען שהתנהלות זו של מי שמשמש בתפקיד הרם ביותר ברשות המבצעת, פוגעת באופן עמוק ויסודי בשלטון החוק, בטוהר המידות ובאמון הציבור.

יש לדעתנו סימן שאלה של ממש אם המסקנות הנורמטיביות הללו אכן נובעות מן התיאור העובדתי בכתב האישום, והאם מסקנות אלה עולות מהראיות שהובאו לפנינו.

יש לדעתנו סימן שאלה של ממש אם המסקנות הנורמטיביות הללו אכן נובעות מן התיאור העובדתי בכתב האישום, והאם מסקנות אלה עולות מהראיות שהובאו לפנינו.

יש לדעתנו סימן שאלה של ממש אם המסקנות הנורמטיביות הללו אכן נובעות מן התיאור העובדתי בכתב האישום, והאם מסקנות אלה עולות מהראיות שהובאו לפנינו.