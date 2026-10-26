בית משפט השלום בחיפה הורה הבוקר (שני) לשחרר לאלתר וללא צורך בהפקדת ערבות שני תיירים גרמנים שנעצרו בלילה שבין שבת לראשון בחשד לעבירות ריגול, אחרי שצילמו מבחוץ את כלא דמון שבכרמל, שבו שוהים אסירים ביטחוניים. השופטת אורית קנטור הבהירה שלא מצאה בחוק הישראלי איסור על צילום כלא מבחוץ, וכתבה: "לא מצאתי כל ראיה התומכת בחשד".

בית משפט השלום בחיפה הורה הבוקר (שני) לשחרר לאלתר וללא צורך בהפקדת ערבות שני תיירים גרמנים שנעצרו בלילה שבין שבת לראשון בחשד לעבירות ריגול, אחרי שצילמו מבחוץ את כלא דמון שבכרמל, שבו שוהים אסירים ביטחוניים. השופטת אורית קנטור הבהירה שלא מצאה בחוק הישראלי איסור על צילום כלא מבחוץ, וכתבה: "לא מצאתי כל ראיה התומכת בחשד".

בית משפט השלום בחיפה הורה הבוקר (שני) לשחרר לאלתר וללא צורך בהפקדת ערבות שני תיירים גרמנים שנעצרו בלילה שבין שבת לראשון בחשד לעבירות ריגול, אחרי שצילמו מבחוץ את כלא דמון שבכרמל, שבו שוהים אסירים ביטחוניים. השופטת אורית קנטור הבהירה שלא מצאה בחוק הישראלי איסור על צילום כלא מבחוץ, וכתבה: "לא מצאתי כל ראיה התומכת בחשד".