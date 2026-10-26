בית משפט השלום בחיפה הורה הבוקר (שני) לשחרר לאלתר וללא צורך בהפקדת ערבות שני תיירים גרמנים שנעצרו בלילה שבין שבת לראשון בחשד לעבירות ריגול, אחרי שצילמו מבחוץ את כלא דמון שבכרמל, שבו שוהים אסירים ביטחוניים. השופטת אורית קנטור הבהירה שלא מצאה בחוק הישראלי איסור על צילום כלא מבחוץ, וכתבה: "לא מצאתי כל ראיה התומכת בחשד".
ביום שבת בלילה הבחינו סוהרים בדמון בשני החשודים עומדים מול בית הסוהר ומצלמים את הכניסה. שוטרי תחנת נשר שנקראו למקום איתרו את החשודים ועצרו אותם. גורם בשב"ס טען שנמצא אצלם תיעוד של "מתקנים ופעילות ביטחונית", אך שב"כ סבר מיד שלא מדובר בפרשיית ריגול והותיר את החקירה למשטרה.
ואכן, השופטת קנטור מתחה ביקורת על המעצר וכתבה: "אני סבורה שהיה מקום להפעיל שיקול דעת, במיוחד כאשר ההסברה הישראלית אינה בשיאה בימים אלה".