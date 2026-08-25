כלי תקשורת בלבנון דיווחו הלילה (בין שלישי לרביעי) על סדרת תקיפות בכמה מוקדים בדרום המדינה, בין היתר באזור א-דבשה שבא-נבטיה, בכפר אל-קנטרה ובפאתי סרבין. העיתון הלבנוני "א-נהאר" דיווח כי תקיפות נוספות כוונו לדוחת כפר רומאן, וכי באזור אל-חיאם נשמעו פיצוצים. לפי הדיווח, מטוסי קרב ישראליים טסו בגובה נמוך מעל אזורים בדרום לבנון, בזמן שנשמעו פיצוצים בכמה מוקדים.

כלי תקשורת בלבנון דיווחו הלילה (בין שלישי לרביעי) על סדרת תקיפות בכמה מוקדים בדרום המדינה, בין היתר באזור א-דבשה שבא-נבטיה, בכפר אל-קנטרה ובפאתי סרבין. העיתון הלבנוני "א-נהאר" דיווח כי תקיפות נוספות כוונו לדוחת כפר רומאן, וכי באזור אל-חיאם נשמעו פיצוצים. לפי הדיווח, מטוסי קרב ישראליים טסו בגובה נמוך מעל אזורים בדרום לבנון, בזמן שנשמעו פיצוצים בכמה מוקדים.

כלי תקשורת בלבנון דיווחו הלילה (בין שלישי לרביעי) על סדרת תקיפות בכמה מוקדים בדרום המדינה, בין היתר באזור א-דבשה שבא-נבטיה, בכפר אל-קנטרה ובפאתי סרבין. העיתון הלבנוני "א-נהאר" דיווח כי תקיפות נוספות כוונו לדוחת כפר רומאן, וכי באזור אל-חיאם נשמעו פיצוצים. לפי הדיווח, מטוסי קרב ישראליים טסו בגובה נמוך מעל אזורים בדרום לבנון, בזמן שנשמעו פיצוצים בכמה מוקדים.