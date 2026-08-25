כלי תקשורת בלבנון דיווחו הלילה (בין שלישי לרביעי) על סדרת תקיפות בכמה מוקדים בדרום המדינה, בין היתר באזור א-דבשה שבא-נבטיה, בכפר אל-קנטרה ובפאתי סרבין. העיתון הלבנוני "א-נהאר" דיווח כי תקיפות נוספות כוונו לדוחת כפר רומאן, וכי באזור אל-חיאם נשמעו פיצוצים. לפי הדיווח, מטוסי קרב ישראליים טסו בגובה נמוך מעל אזורים בדרום לבנון, בזמן שנשמעו פיצוצים בכמה מוקדים.
זמן קצר לפני הדיווחים על התקיפות, עיריית קריית שמונה עדכנה את התושבים כי צפויה פעילות צבאית נוספת של כוחות צה"ל במרחב, וכי בעקבותיה ייתכן שיישמעו באזור הדי פיצוצים. "מדובר בפעילות יזומה של כוחותינו", נמסר בהודעת העירייה בשעה 22:10. בעירייה הדגישו כי אין הנחיות מיוחדות לתושבים, וכי במקרה של שינוי במצב יימסר עדכון נוסף.
התקיפות הליליות מגיעות לאחר פעילות צבאית לאורך היום בגזרה. גם בימים האחרונים דווח בלבנון על תקיפות ופעילות של צה"ל באזורים הסמוכים לא-דבשה, אל-קנטרה וסרבין.
התקיפות מגיעות בצל המתיחות המתמשכת בדרום לבנון והעימות סביב רכס עלי טאהר, שנחשב לאחד המוקדים האסטרטגיים המרכזיים של חיזבאללה באזור. צה"ל מחזיק בשליטה מבצעית על חלקים נרחבים במרחב ובדרכי הגישה למתחם התת-קרקעי המבוצר של הארגון, שבו לפי הערכות בישראל נצורים עשרות מאנשי חיזבאללה ואף קצינים ממשמרות המהפכה האיראניים. בישראל נמנעים לפי שעה מהכרעה מהירה של המתחם, בין היתר בשל החשש שמהלך כזה יוביל לתגובה איראנית ולהסלמה מחודשת באזור.
בגזרה נרשמה הסלמה משמעותית באמצע החודש, לאחר שחיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח צה"ל שפעל בדרום לבנון. קצין ושני לוחמים נפצעו אז באורח קשה, ובתגובה תקף צה"ל שורת מטרות של הארגון במרחבי א-נבטיה ואנסאר. בין היתר חוסל עלי סמיר אל-חאג' חסן, מפקד גדוד בכוח רדואן, ובהמשך חוסל גם מפקד בכיר ביחידת "בדר" של חיזבאללה שהיה מעורב, לפי צה"ל, בקידום שיגורי רחפני נפץ לעבר הכוחות.
באותו סוף שבוע דיווחו הרשויות בלבנון על תשעה הרוגים בתקיפות באזור רכס עלי טאהר, אנסאר וא-נבטיה אל-פוקא. בצה"ל מסרו כי התקיפות בוצעו בתגובה לפעילות חיזבאללה נגד הכוחות במרחב, והגדירו אותה הפרה של הפסקת האש. לאחר מכן נמשכו התקיפות והפעילות הישראלית באזור, בעוד חיזבאללה ניסה לפי הערכות להמשיך לסייע לאנשיו שבמתחם ברכס, בין היתר באמצעות רחפנים.
צה"ל מסר החודש כי במהלך פעילותו בדרום לבנון אותרו אלפי תשתיות ששימשו את חיזבאללה, ובהן מפקדות, עמדות שהייה ותצפית, משגרים, תשתיות תת-קרקעיות ואמצעי לחימה.