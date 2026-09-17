שב"ח נסע ברכב גנוב - ופגע למוות ברוכב אופניים: המשטרה עצרה הבוקר (רביעי) שוהה בלתי חוקי בחשד לגניבת רכב - ולפגיעה קטלנית ברוכב אופניים ליד חוף הרצליה.
החשוד, תושב שכם בן 24, נעצר על ידי השוטרים. בוחני התנועה זומנו למקום והחלו באיסוף ממצאים. ברכב שנגנב אותר תיק ובו רכוש המשמש לגניבת רכבים, לרבות מחשב הנעה, פטיש ואמצעי ניפוץ.
הדיווח על רוכב שנפצע בדרך אריאל שרון בהרצליה, סמוך לחוף הים ולרחוב יוניצמן בתל אביב, התקבל במד"א בשעה 8:22. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לרוכב, כבן 50, ופינו אותו במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב.
חובש מיחידת האופנועים של מד"א דוד עמיחי, סיפר: "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. ראינו את רוכב האופניים כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ובסמוך רכב הפוך. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו במצב אנוש". מעט לאחר מכן נקבע מותו של רוכב האופניים.