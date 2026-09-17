הדיווח על רוכב שנפצע בדרך אריאל שרון בהרצליה, סמוך לחוף הים ולרחוב יוניצמן בתל אביב, התקבל במד"א בשעה 8:22. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לרוכב, כבן 50, ופינו אותו במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב.

הדיווח על רוכב שנפצע בדרך אריאל שרון בהרצליה, סמוך לחוף הים ולרחוב יוניצמן בתל אביב, התקבל במד"א בשעה 8:22. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לרוכב, כבן 50, ופינו אותו במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב.

הדיווח על רוכב שנפצע בדרך אריאל שרון בהרצליה, סמוך לחוף הים ולרחוב יוניצמן בתל אביב, התקבל במד"א בשעה 8:22. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לרוכב, כבן 50, ופינו אותו במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים איכילוב בתל אביב.