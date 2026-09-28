ניצב משנה אבישי מועלם, שפיקד על ימ"ר ש"י ונחשב לחשוד המרכזי בפרשת מקורבי בן גביר, פורש מהמשטרה. הוא צפוי להתמנות למנכ"ל עיריית טבריה, שבה הוא מתגורר.
מועלם נחשד בין היתר בכך שנמנע ממעצר של פעילי ימין קיצוני ביהודה ושומרון, לכאורה במטרה לזכות באהדתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובקידום לתפקיד תת-ניצב. הוא נעצר בשנת 2024 ונחקר על ידי מח"ש, הוצא אז לחופשה כפויה ואף נחקר בהמשך בחשד שניסה לבקש מפקודה חומרים משטרתיים בניגוד לתנאי הרחקתו. מועלם טען מצידו כי מדובר בחקירה פוליטית וברדיפה שיטתית נגדו.
ביוני 2025 החליט המפכ"ל דני לוי להחזיר למשטרה את נצ"מ מועלם והוא קיבל תפקיד באגף התמיכה הלוגיסטית. לאחר ההודעה על החזרתו של נצ"מ מועלם למשטרה אמר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "אני מברך על ההחלטה. מדובר בקצין מוערך, עתיר ניסיון, שפעל שנים רבות למען ביטחון אזרחי ישראל. נצ״מ מועלם סבל מרדיפה מצד שירות הביטחון הכללי. אני מאמין בחפותו, ובטוח שעוד יקודם בדרגתו - כפי שראוי לאדם שפעל ביושר ובמסירות. אותם גורמים בשב”כ, שקראו לו להפר את החוק ולפגוע במתיישבים, הם אלו שצריכים לעוף מתפקידם ולא הקצין שסירב לכך".
גורמים במשטרה אמרו לפני חזרתו כי הוא לא יפקד עוד על ימ"ר ש"י, אלא ישובץ בתפקיד אחר כדי להימנע ממגע ישיר עם תחום העבירות הלאומניות. כעת, כאמור פורש נצ"מ מועלם מהמשטרה ועובר לשמש כמנכ"ל עיריית טבריה.