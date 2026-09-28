מועלם נחשד בין היתר בכך שנמנע ממעצר של פעילי ימין קיצוני ביהודה ושומרון, לכאורה במטרה לזכות באהדתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובקידום לתפקיד תת-ניצב. הוא נעצר בשנת 2024 ונחקר על ידי מח"ש, הוצא אז לחופשה כפויה ואף נחקר בהמשך בחשד שניסה לבקש מפקודה חומרים משטרתיים בניגוד לתנאי הרחקתו. מועלם טען מצידו כי מדובר בחקירה פוליטית וברדיפה שיטתית נגדו.

מועלם נחשד בין היתר בכך שנמנע ממעצר של פעילי ימין קיצוני ביהודה ושומרון, לכאורה במטרה לזכות באהדתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובקידום לתפקיד תת-ניצב. הוא נעצר בשנת 2024 ונחקר על ידי מח"ש, הוצא אז לחופשה כפויה ואף נחקר בהמשך בחשד שניסה לבקש מפקודה חומרים משטרתיים בניגוד לתנאי הרחקתו. מועלם טען מצידו כי מדובר בחקירה פוליטית וברדיפה שיטתית נגדו.

מועלם נחשד בין היתר בכך שנמנע ממעצר של פעילי ימין קיצוני ביהודה ושומרון, לכאורה במטרה לזכות באהדתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ובקידום לתפקיד תת-ניצב. הוא נעצר בשנת 2024 ונחקר על ידי מח"ש, הוצא אז לחופשה כפויה ואף נחקר בהמשך בחשד שניסה לבקש מפקודה חומרים משטרתיים בניגוד לתנאי הרחקתו. מועלם טען מצידו כי מדובר בחקירה פוליטית וברדיפה שיטתית נגדו.