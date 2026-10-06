משפחות שכולות מפורום "דין וצדק" ופורום "הגבורה" מסרו אחר הצהריים (שלישי) הצהרה לתקשורת מ"מאהל הגבורה" בירושלים, בסימן שלוש שנים לפרוץ המלחמה - ובקריאה להקמת "ועדת חקירה לאומית". "התכנסו פה היום עשרות משפחות. לפני שלוש שנים בנינו ובנותינו קפצו לקרבות, בגבורה מדהימה ומסירות נפש - והכל למען הניצחון למען תושבי הדרום והצפון, למען הדורות הבאים ולמען המשך החיים", אמר איציק פיטוסי, אביו של ישי פיטוסי שנפל בקרב בנחל עוז, ומ"מ יו"ר פורום "הגבורה".

הצהרת המשפחות השכולות בירושלים ( צילום: פורום הגבורה )





"מול הגבורה הזאת גם נכנס עומק המחדל - השאננות ,היהירות, והתפיסות הרופסת של עולם שגוי שהביאו לתוצאות הקשות", אמר. "אדוני רה"מ, אנו קוראים מכאן ממאהל הגבורה בירושלים, למען החיים ולמען הנופלים - הקימו ועדת חקירה לאומית לחקר האירועים. ועדה שתחקור את כל המערכות, את כולם - הצבאית, הביטחונית, המדינית והמשפטית. כן, גם את מערכת המשפט, שגם לה יש אחריות לצד שאר המערכות".

הוא קרא ל"ועדה שתפעל ללא משוא פנים, עם כלים רחבים, עם המשאבים הנדרשים ועם סמכויות המלצה לענישה. המלצה להעמדה לדין, ועדה שתביא צדק ושכל חלקי העם יתנו בה את האמון. לא ועדה שתמונה בידי מי שאיבדו את אמון העם - בית המשפט העליון שרק לפני מספר ימים ראינו שלא מסוגל להיישר מבט מול תומכי טרור. ועדה שווינית עם ייצוג אמיתי לכל חלקי העם".

אורלי כהן, שבנה עמית שנרצח במיגונית ברעים, חברה בפורום "דין וצדק", הוסיפה כי "אנו משפחות נרצחי 7/10 דורשות אמת וצדק ליקירינו. חשיפת האמת היא צוואה שנחשפה בדם אהובינו. לא ניתן שתוקם ועדת חקירה שלה קוראים 'ממלכתית', שתורכב על ידי שופט עליון הנמצא בלב המחלוקת החברתית ואיבד אמון נרחב בעם. אי אפשר להתכחש לכך שבהימ"ש העליון התערב במשך שנים במדיניות הביטחונית וריסן את פעילות צה"ל".