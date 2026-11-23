מניית אנבידיה זינקה בכ-28% במסחר המוקדם בעקבות ההודעה על החזרתו של ג'נסן הואנג לתפקיד מנכ"ל ונשיא החברה. פרשת הרומנים שהובילה להתפטרותו, נזכיר, הובילה לירידה של עשרות אחוזים במניה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בירך על ההחלטה ואמר כי וושינגטון "צריכה את מנהיגותו של ג'נסן באנבידיה - עבור הכלכלה האמריקנית". הוא הוסיף כי אין חשש לביטחון ארצות הברית בשל חזרתו של הואנג, וכי לממשל אין ראיות לכל עבירה על החוק מכיוונו של הואנג. "אני מכיר את ג'נסן, הוא פטריוט גדול ואוצר לאומי", הוסיף טראמפ, אך אמר כי "אנבידיה צריכה להמשיך ולבדוק את מדיניות הייצוא שלה".