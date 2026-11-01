הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד עקיבא עמוס (70), מורה לנהיגה לשעבר ממעלה אדומים, בגין ביצוע מעשים מגונים והטרדה מינית של חמש מתלמידותיו, בהן קטינה. לפי האישום, בין השנים 2023-2019 נהג עמוס להעיר לתלמידות על גופן ולבושן, להציע להן לצאת עמו וליצור עמן מגע פיזי ללא הסכמתן. באחד המקרים, כך לפי האישום, הוא הניח יד על ירכה של תלמידה קטינה ובמקרה אחר ניגש לתלמידה שהמתינה בתחנת אוטובוס, משך אותה לעברו, נצמד אליה, חיבק ונישק אותה על לחיה בניגוד לרצונה. האישום מייחס לעמוס עבירות של מעשים מגונים והטרדה מינית, לרבות מעשים מגונים בקטינה.